eat.READ.sleep. (89): Westkuchen mit Helga Schubert Stand: 09.06.2023 06:00 Uhr Daniel ist im Fanfieber: Helga Schubert ist zu Gast. Jan entdeckt japanische Klassiker. Und dazu gibt es zweierlei Kaffee - und einen Kuchen, wie er hätte sein sollen.

Kaffee aus Kolumbien oder Muckefuck aus der Kindheit: Die neue Folge von eat.READ.sleep. handelt von dem Leben, wie es sein könnte, und dem, wie es ist - und von der Poesie von beidem. Die 83-jährige Bestsellerautorin Helga Schubert ist zu Gast, für ihren späten Erfolg ist sie dankbar: Sie schwärmt vom frühen Leseglück und einem russischen Kutscher. Und von Daniels Streuselkuchen, der sie an den von ihrer Oma erinnert, nur mit Ei und Butter. Jan will nie im Leben über Bord gehen und taucht mit Daniel ein in ein Antiquariat in Japan. Am Schluss trinken beide Kakao und träumen sich in 100 Jahre Einsamkeit.

AUDIO: (89) Westkuchen mit Helga Schubert (60 Min) (89) Westkuchen mit Helga Schubert (60 Min)

Die Bücher der Sendung

Helga Schubert : "Vom Aufstehen" (dtv)

: "Vom Aufstehen" (dtv) Helga Schubert : "Der heutige Tag" (dtv)

: "Der heutige Tag" (dtv) Helga Schubert: " Helga Schubert über Anton Tschechow" (Kiepenheuer & Witsch)

Helga Schubert über Anton Tschechow" (Kiepenheuer & Witsch) Herbert Clyde Lewis : "Gentleman über Bord". Deutsch von Klaus Bonn (mare)

: "Gentleman über Bord". Deutsch von Klaus Bonn (mare) Sergio Álvarez : "35 Tote". Deutsch von Marianne Gareis (Suhrkamp nova)

: "35 Tote". Deutsch von Marianne Gareis (Suhrkamp nova) Satoshi Yagisawa : "Die Tage in der Buchhandlung Morisaki". Deutsch von Ute Enders (Insel)

: "Die Tage in der Buchhandlung Morisaki". Deutsch von Ute Enders (Insel) Gabriel Garcia Marquez : "Hundert Jahre Einsamkeit". Deutsch von Dagmar Ploetz (Fischer Klassik)

: "Hundert Jahre Einsamkeit". Deutsch von Dagmar Ploetz (Fischer Klassik) Ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge: Robert Seethaler: "Das Café ohne Namen" (Claaßen)

Das Rezept für Daniels Streuselkuchen

Zutaten:

Für den Teig:

350 g Mehl

1 Päckchen Trockenhefe

50 g Zucker

1 Päckchen Vanillin-Zucker

1 Prise Salz

1 Ei 200 ml lauwarme Milch

50 g zerlassene Butter (abgekühlt)

Für die Streusel:

300 g Mehl

150 g Zucker

1 Päckchen Vanillin-Zucker

175 g Margarine oder Butter

Zubereitung:

Mehl sieben und mit den anderen trockenen Zutaten vermischen. Milch und Butter hinzufügen und dann erst kurz auf niedriger und dann fünf Minuten auf höchster Stufe mit einem Knethaken kneten. Den Teig an einem warmen Ort ruhen lassen, damit er aufgeht. Inzwischen die Streuselzutaten mit einem Knethaken vermischen. Dann denn Teig mit etwas Mehl noch einmal kurz durchkneten und dann auf einem Backblech ausrollen, den Streuselteig zu Streuseln formen und auf dem Teig verteilen. Noch einmal gehenlassen. Dann 20 Minuten bei 200 Grad backen.

Mein idealer Ort ist eine Erinnerung. An das Aufwachen nach dem Mittagsschlaf in der Hängematte im Garten meiner Großmutter und ihres Freundes in der Greifswalder Obstbausiedlung am ersten Tag der Sommerferien. Immer am ersten Tag der wunderbaren Sommerferien. Neben mich auf einen extra dorthin geschleppten Holztisch hatte dann ihr alter Freund (…) ein großes Stück Streuselkuchen auf einen Porzellanteller gelegt, den er zu meiner Begrüßung gebacken hatte. Aus Helga Schuberts "Vom Aufstehen"

