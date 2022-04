eat.READ.sleep (60): Yoga-Reis mit John Grisham Stand: 29.04.2022 06:00 Uhr Mit einem entspannten "Ommmm" folgen Jan und Daniel dem Bestseller von Emmanuel Carrère auf ein Yoga-Retreat. Und Thriller-Autor John Grisham verrät, woher er seine vielen Ideen nimmt.

So viel Aufmerksamkeit haben die Nasenlöcher der Hosts wohl noch nie bekommen: In der Bestsellerchallenge geht es diesmal um Vipassana-Yoga, also um das bewusste Ein- und Ausatmen. Die Entspannung findet jedoch ein jähes Ende, als Jan Daniel zu einer Yoga-Challenge herausfordert.

Zu Gast ist diesmal der Thriller-Autor John Grisham. Er begrüßt die beiden Hosts von seiner Farm in Virginia. Ein idyllischer Ort, an dem aber grausame Ideen entstehen. Zum Beispiel die eines Richters, der gleichzeitig ein Serienmörder wird. Darum geht es in Grishams neuem Roman. Nach der Erfahrung des letzten Romans "Der Polizist" (nachzuhören in Folge 33) will Daniel aber vor allem eins wissen: Warum gibt es so viele Wiederholungen im Buch?

Auf seiner literarischen Weltreise landet Jan diesmal in Singapur, wo ein Roman über Marlene Dietrich erschienen ist. Und er findet einen Literaturnobelpreisträger, für den Meditation mindestens so wichtig war wie für Emmanuel Carrère.

AUDIO: (60) Yoga-Reis mit John Grisham (62 Min) (60) Yoga-Reis mit John Grisham (62 Min)

Die Bücher der Sendung

Emmanuel Carrère : "Yoga". Aus dem Französischen von Claudia Hamm (Matthes und Seitz)

: "Yoga". Aus dem Französischen von Claudia Hamm (Matthes und Seitz) Amanda Lee Koe : "Die letzten Strahlen eines Sterns". Aus dem Englischen von Zoe Beck. (CulturBooks)

: "Die letzten Strahlen eines Sterns". Aus dem Englischen von Zoe Beck. (CulturBooks) Tobias Friedrich : "Der Flussregenpfeifer" (C.Bertelsmann)

: "Der Flussregenpfeifer" (C.Bertelsmann) J ohn Grisham : "Der Verdächtige". Aus dem Englischen von Kristiana Dorn-Ruhl, Bea Reiter und Imke Walsh-Araya. (Heyne)

: "Der Verdächtige". Aus dem Englischen von Kristiana Dorn-Ruhl, Bea Reiter und Imke Walsh-Araya. (Heyne) Karin Kalisa : "Sungs Laden" (C.H. Beck)

: "Sungs Laden" (C.H. Beck) Jose Saramago : "Das steinerne Floß". Aus dem Portugiesischen von Andreas Klotsch. (Rowohlt Taschenbuch)

: "Das steinerne Floß". Aus dem Portugiesischen von Andreas Klotsch. (Rowohlt Taschenbuch) Katerina Poladjan : "Hier sind Löwen" (S. Fischer)

: "Hier sind Löwen" (S. Fischer) Ausgelost für die Bestsellerchallenge: Laetitia Colombani: "Das Mädchen mit dem Drachen". Aus dem Französischen von Claudia Marquardt. (S. Fischer)

Rezept eatREADsleep-Yoga-Reis "Sonnengruß" für zwei Personen

Zutaten:

150 g Wildkornreis

1 große Karotte

1 Pak Choi

1 Zucchini

1 Packung Zuckererbsen

1 Bund Frühlingszwiebeln

1 daumengroßes Stück Ingwer

1 Knoblauchzehe

Olivenöl

Erdnussöl

Koriander

Zubereitung:

Den Reis mit etwas Salz etwa 15-20 Minuten kochen. Öl in der Pfanne oder in einem Wok erhitzen, den kleingeschnittenen Ingwer und Knoblauch hinzufügen. Die Karotten in schmale Stifte schneiden und ebenfalls hinzufügen. Dann die klein geschnittenen Zucchini, und den in Streifen geschnittenen Pak Choi sowie die ganzen Zuckerschoten im Ganzen in die Pfanne oder den Wok geben. Das Ganze mit 4-5 EL Sojasoße bei großer Hitze würzen und reduzieren, danach mit einem Schuss Erdnussöl abrunden. Den Reis mit Koriander dekorieren.

Die Edle Stille hat begonnen. Auf blechernen Servierwagen schieben die Kurshelfer Riesenportionen Reis und gekochtes Gemüse herein, das man mit Sojasoße, Bierhefe oder Gomasio würzen kann. Emmanuel Carrère "Yoga", Seite 22

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

