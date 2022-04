eat.READ.sleep (58): Labskaus mit David Lagercrantz Stand: 01.04.2022 06:00 Uhr Daniel und Katharina schwärmen von einem neuen Lieblingsbuch voller Tiermetaphern, es geht um literarische Sehnsuchtsorte und den Trend zu dünnen Romanen.

Es wird norddeutsch im Podcast: Katharina serviert Labskaus aus "Sommerby", der Kinderbuchreihe von Kirsten Boie, die in einem fiktiven Ort an der Schlei spielt und im Buchladen werden Romane gesucht (und gefunden), die an der Nordsee spielen. Aber es geht auch nach Berlin (in der Bestseller-Challenge), nach Cape Cod (mit dem Roman "Papierpalast", der beide Hosts richtig gut gefallen hat), in die Berge und nach Masuren (mit den All Time Favorites) und nach Schweden: Der Autor David Lagercrantz wird aus dem ARD Studio Stockholm zugeschaltet und erzählt über seinen neuen Krimi.

Und zu Daniels großer Freude gibt es diesmal sogar eine literarische Nachspeise: Kalter Hund, ein Kindergeburtstagsessen, ebenfalls ein Rezept aus dem neuen Sommerby-Kochbuch, dem Katharina nicht widerstehen konnte. So konnte es gut gestärkt ins Quiz gehen - das diesmal mit Bravour absolviert wurde.

Die Bücher der Sendung

Kirsten Boie : "Sehnsucht nach Sommerby. So schmeckt Familie" (Oetinger)

: "Sehnsucht nach Sommerby. So schmeckt Familie" (Oetinger) Maxim Leo : "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße" (Kiepenheuer & Witsch)

: "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße" (Kiepenheuer & Witsch) Miranda Cowley Heller : "Papierpalast", aus dem Englischen von Susanne Höbel (Ullstein)

: "Papierpalast", aus dem Englischen von Susanne Höbel (Ullstein) Annika Büsing : "Nordstadt" (Steidl)

: "Nordstadt" (Steidl) David Lagercrantz : "Der Mann aus dem Schatten", aus dem Schwedischen von Susanne Dahlmann (Heyne)

: "Der Mann aus dem Schatten", aus dem Schwedischen von Susanne Dahlmann (Heyne) Thomas Glavinic : "Das größere Wunder" (dtv)

: "Das größere Wunder" (dtv) Siegfried Lenz: "So zärtlich war Suleyken" (S. Fischer)

Astrid Dehe / Achim Engstler : "Auflaufend Wasser" (dtv, antiquarisch)

/ : "Auflaufend Wasser" (dtv, antiquarisch) Monika Peetz: "Sommerschwestern" (Kiepenheuer & Witsch)

Buchladen:

Rezept

Zutaten:

340 g Corned Beef

750 g mehlig kochende Kartoffeln

3 Gewürzgurken

Eingelegte Rote Beete nach Geschmack

nach Geschmack Gurken - und Rote-Beete-Flüssigkeit

- und Salz und Pfeffer

und 4 Eier

4 Saure Heringe (z.B. Bismarck, Rollmops)

Zubereitung:

Kartoffeln schälen und kochen. Zwiebeln würfeln, in Fett andünsten, das klein geschnittene Corned Beef zufügen und mit Deckel etwa drei Minuten dünsten. Die gewürfelte Gurken und etwas Gurken-Flüssigkeit zufügen. Gewürfelte Rote Beete zugeben, evtl. auch hier noch etwas Flüssigkeit nutzen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Etwa zehn Minuten köcheln lassen. Die fertig gekochten Kartoffeln grob stampfen und den Corned-Beef-Mix unterrühren. Nochmal abschmecken. Mit Spiegelei und Hering servieren.

