eat.READ.sleep (56): Pralinen mit Rainer Moritz Stand: 04.03.2022 06:00 Uhr Kaffeehaus-Stimmung bei den drei Hosts, aber Uneinigkeit in der Bestseller-Challenge und in der Wolldeckenbuch-Frage

Was ist eigentlich Literatur? Muss sie anstrengen, darf sie entspannen? Diese Fragen ziehen sich durch diese Podcast-Folge. Katharina und Daniel sind mit einem Roman in das Jahr 1897 gereist – Kaffee und Schokolade spielten dabei eine entscheidende Rolle. Klar, dass im Studio dann Pralinen gereicht werden, die auch Jan dankend annimmt. Der Hamburger Literaturhauschef Rainer Moritz findet Essen in Büchern besser als Tiere und er erzählt, nach welchen Kriterien er die Autoren und Autorinnen für Lesungen auswählt.

Die Bücher der Sendung

Michel Houellebecq : "Vernichten", aus dem Französischen von Stephan Kleiner und Bernd Wilczek (Dumont)

: "Vernichten", aus dem Französischen von Stephan Kleiner und Bernd Wilczek (Dumont) Kim Hye-jin : "Die Tochter", aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee (Hanser Berlin)

: "Die Tochter", aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee (Hanser Berlin) Szczepan Twardoch : "Demut", aus dem Polnischen von Olaf Kühl (Rowohlt Berlin)

: "Demut", aus dem Polnischen von Olaf Kühl (Rowohlt Berlin) Lisa Graf : "Dallmayr: Traum vom schönen Leben" (Penguin)

: "Dallmayr: Traum vom schönen Leben" (Penguin) Rainer Moritz: " Unbekannte Seiten: Kuriose Literaturgeschichte(n)" (Kampa)

Unbekannte Seiten: Kuriose Literaturgeschichte(n)" (Kampa) Yasmina Reza: " Serge", aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel (Hanser)

Serge", aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel (Hanser) Mario Vargas Llosa: " Tante Julia und der Kunstschreiber", aus dem Spanischen von Heidrun Adler (Suhrkamp)

Tante Julia und der Kunstschreiber", aus dem Spanischen von Heidrun Adler (Suhrkamp) John Ironmonger: "Der Wal und das Ende der Welt", aus dem Englischen von Maria Poetts und Tobias Schnettler (S. Fischer)

Schokopralinen à la Dallmayr - Rezept

225 g Schokolade (min. 65% Kakao)

(min. 65% Kakao) 200 ml Sahne

Abrieb einer Orange

Chiliflocken nach Geschmack

nach Geschmack eine Prise Salz

Kakao, ungesüßt

Zubereitung:

Schokolade im Wasserbad schmelzen, mit aufgekochter Sahne verrühren. Orangenabrieb und/oder Chiliflocken nach Geschmack hinzufügen und gut verrühren. 3 Stunden (oder über Nacht) kalt stellen.

Mit einem Löffel kleine Portionen abtrennen und mit kalten Händen zu Kugeln formen. In Kakao wälzen und bis zum Servieren kühlen.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

