eat.READ.sleep (47): Zuckerbrezeln mit Ursula Poznanski Stand: 26.11.2021 06:00 Uhr Liebe und neue Kinderbücher, Harmonie in der Bestseller-Challenge, die Smartspeaker-Frage und ein spontaner Buchtausch. Beitrag anhören 71 Min

Im Studio duftet es nach frisch Gebackenem, es gibt (heißen!) Kaffee - perfekte Einstimmung für die erste Adventsfolge. Neben dem Bestseller haben Daniel und Katharina auch das neue Buch von Dave Eggers gemeinsam gelesen. Eine Dystopie, die sich lohnt, so die einhellige Meinung. Außerdem werden alte und neue Kinderbücher vorgestellt, die Jugendbuch-Bestseller-Autorin Ursula Poznanski enthüllt, dass sie ein ausgeprägtes Weihnachtsdeko-Gen hat und im Quiz gibt es ein Wiederhören mit TKKG.

AUDIO: (47) Zuckerbrezeln mit Ursula Poznanski (71 Min) (47) Zuckerbrezeln mit Ursula Poznanski (71 Min)

Die Bücher dieser Folge

Astrid Lindgren : "Madita" (Oetinger)

: "Madita" (Oetinger) Bernhard Schlink : "Die Enkelin" (Diogenes)

: "Die Enkelin" (Diogenes) Andreas Götz : "Wir sind die Wahrheit" (Oetinger)

: "Wir sind die Wahrheit" (Oetinger) Katie Kirby : "Das katastrophal peinliche Leben von Lottie Brooks", aus dem Englischen von Katharina Naumann (Atrium)

: "Das katastrophal peinliche Leben von Lottie Brooks", aus dem Englischen von Katharina Naumann (Atrium) Nora Dåsnes : "Regenbogentage", aus dem Norwegischen von Katharina Erben (Klett Kinderbuch)

: "Regenbogentage", aus dem Norwegischen von Katharina Erben (Klett Kinderbuch) Dave Eggers : "Every", aus dem Englischen von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel (Kiepenheuer & Witsch)

: "Every", aus dem Englischen von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel (Kiepenheuer & Witsch) Ursula Poznanski : "Cryptos" und "Shelter" (Loewe)

: "Cryptos" und "Shelter" (Loewe) Lucy Maud Montgomery : "Anne auf Green Gables", aus dem Englischen von Bettina Münch (Atrium)

: "Anne auf Green Gables", aus dem Englischen von Bettina Münch (Atrium) Andreas Steinhöfel: "Die Mitte der Welt" (Carlsen)

Rezept für Zuckerbrezel

Zutaten

400 g Mehl

1 Pck Trockenhefe

100 ml warme Milch

100 g weiche Butter

30 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz

1 Prise Hirschhornsalz



Deko:

25 g Butter

30 g Zucker

1TL Vanillezucker

Zubereitung:

Mehl in eine Schüssel geben, Trockenhefe unterrühren, dann Butter, Zucker, Ei, Salz, Hirschhornsalz hinzufügen und alles zu einem geschmeidigen Teig verrühren.

Zugedeckt an einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen lassen. Teig halbieren und jede Hälfte zehn Stücke teilen. Jedes Stück ca. 30 cm lang ausrollen und zu Brezeln formen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und etwa 30 Minuten gehen lassen. Backofen auf 220°C vorheizen (Ober- und Unterhitze).

Brezeln 6-8 Minuten backen.

Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel verrühren.

Brezeln noch heiß mit Butter bestreichen und in die Zuckermischung tauchen.

Abbe schenkt Madita einen Zuckerkringel, der schmeckt so himmlisch lecker. Aus: Astrid Lindgrens "Madita"

Weitere Informationen eat.READ.sleep.-Newsletter: Literatur direkt ins Postfach Ihr interessiert Euch für Romane, Büchermenschen und Literatur-Smalltalk? Ab sofort gibt es etwas Neues: Unseren eRs-Newsletter! mehr

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 26.11.2021 | 14:00 Uhr