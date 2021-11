eat.READ.sleep (45): Russische Kohlsuppe mit Clemens Meyer Stand: 05.11.2021 06:00 Uhr Bei Kohlsuppe und Kwas geht es ins Russland des 19. Jahrhunderts - und um einen rekordverdächtig langen Satz.

Noch nie gab es so viele Mails und so viele unterschiedliche Meinungen zu einem Bestseller: Die einen haben "Stay away from Gretchen" im Leserausch durchgesuchtet, andere haben es nach der Hälfte weggelegt. Auch Jan und Katharina sind zwiegespalten: Gute Geschichte, aber zu viel Klischee! Gast Clemens Meyer schwärmt von einem Buch in einem Satz - der allerdings 480 Seiten lang ist. Und mit der (leckeren) Kohlsuppe kann man gut ins Werk von Dostojewski eintauchen, dessen 200. Geburtstag dieses Jahr gefeiert wird (naaaa, wer erinnert sich an seine großen Hits?) - das typisch russische Getränk Kwas ist allerdings gewöhnungsbedürftig.

AUDIO: (45) Russische Kohlsuppe mit Clemens Meyer (63 Min) (45) Russische Kohlsuppe mit Clemens Meyer (63 Min)

Die Bücher dieser Folge

Fjodor M. Dostojewski : "Verbrechen und Strafe" (Schuld und Sühne). Deutsch von Swetlana Geier. (S. Fischer Taschenbuch)

: "Verbrechen und Strafe" (Schuld und Sühne). Deutsch von Swetlana Geier. (S. Fischer Taschenbuch) Susanne Abel : "Stay away from Gretchen" (dtv)

: "Stay away from Gretchen" (dtv) Angela Lehner : "2001" (Hanser Berlin)

: "2001" (Hanser Berlin) Betsy Uhrig : "Mehr Action, weniger Zucchini", Deutsch von Susanne Just (Woow Books)

: "Mehr Action, weniger Zucchini", Deutsch von Susanne Just (Woow Books) Clemens Meyer : "Als wir träumten" (S. Fischer Taschenbuch)

: "Als wir träumten" (S. Fischer Taschenbuch) László Krasznahorkai : "Herscht 07769", Deutsch von Heike Flemming. (S. Fischer, Tipp von Clemens Meyer)

: "Herscht 07769", Deutsch von Heike Flemming. (S. Fischer, Tipp von Clemens Meyer) Anne C. Voorhoeve : "Unterland", "Einundzwanzigster Juli", "Liverpool Street", "Lilly unter den Linden", "Nanking Road" (alle Ravensburger Buchverlag)

: "Unterland", "Einundzwanzigster Juli", "Liverpool Street", "Lilly unter den Linden", "Nanking Road" (alle Ravensburger Buchverlag) Wolfgang Hilbig: "Gedichte" (S. Fischer)

Auf dieser Seite könnt ihr öffentliche Bücherschränke in eurer Nähe suchen oder euren Lieblingsbücherschrank eintragen: https://openbookcase.de

Rezept für Russische Kohlsuppe:

Zutaten

½ Weißkohl

½ Sellerieknolle

2 Liter Gemüsebrühe

1 Glas Steinpilze

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

2 Möhren

5 große Kartoffeln

3 Lorbeerblätter

Dill

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und stückeln. Im Topf leicht anschmoren. Die Kartoffeln, den Sellerie und die Möhren schälen und in kleine Würfel schneiden und in einen großen Suppentopf geben. Anschließend mit der Gemüsebrühe aufgießen und circa drei Stunden auf kleiner Flamme kochen lassen. Den Weißkohl in kleine Streifen schneiden und in einem zweiten Topf dünsten, bis die Streifen glasig sind. Anschließend den Kohl in den Topf mit der Gemüsebrühe geben und weitere 30 Minuten kochen lassen. Nach 15 Minuten die Pilze und die Gewürze dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und servieren: приятного аппетита (Guten Appetit)

Semmeln will ich dir gleich holen, aber willst du nicht statt der Wurst lieber Kohlsuppe? Sehr gute Kohlsuppe, von gestern. Ich hatte schon gestern welche für dich beiseite gestellt, aber du kamst erst so spät nach Hause. Sehr gute Kohlsuppe! Aus Verbrechen und Strafe. Dostojewski

Weitere Informationen eat.READ.sleep.-Newsletter: Literatur direkt ins Postfach Ihr interessiert Euch für Romane, Büchermenschen und Literatur-Smalltalk? Ab sofort gibt es etwas Neues: Unseren eRs-Newsletter! mehr

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 22.10.2021 | 14:00 Uhr