eat.READ.sleep (34): Schoko-Erdbeeren mit Mithu Sanyal Stand: 18.06.2021 06:00 Uhr Der Bestseller trifft Daniel diesmal ins protestantische Herz. Katharina feiert Zelda Fitzgerald und die 20er-Jahre.

Champagner im Grand Hotel an der Côte d‘Azur? Oder Streuselkuchen in der Hängematte zwischen zwei Apfelbäumen? Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser jedenfalls haben unterschiedliche Präferenzen. Was für die eine Zelda Fitzgerald, eine fast vergessene Schriftstellerin, ist für den anderen Helga Schubert, gefeierte Bestsellerautorin. In Folge 34 rauscht das Meer, geht es um die Sehnsucht nach der Ferne. Und um: Einfühlung in andere Identitäten. Besser als Mithu Sanyal, der Gast der Folge, kann man es kaum ausdrücken. Bücher erlauben das Eintauchen in kaltes Wasser, auch wenn man auf der trockenen Couch liegt.

AUDIO: (34) Schoko-Erdbeeren mit Mithu Sanyal (58 Min) (34) Schoko-Erdbeeren mit Mithu Sanyal (58 Min)

Die Bücher dieser Folge

Helga Schubert: "Vom Aufstehen" (dtv)

Simon Urban: "Wie alles begann und wer dabei umkam" (Kiepenheuer & Witsch)

Joséphine Nicolas: "Tage mit Gatsby" (Dumont)

Mithu Sanyal: "Identitti" (Hanser)

Anekelt Gundar-Goshen: "Löwen wecken", aus dem Hebräischen von Ruth Achlama (Kein & Aber)

Zelda Fitzgerald: "Himbeeren mit Sahne im Ritz", aus dem Amerikanischen von Eva Bonné (Manesse)

Tipp von Mithu Sanyal: Hanif Kureishi: "Der Buddha aus der Vorstadt", aus dem Englischen von Bernhard Robben (S. Fischer)

Das Rezept für Schoko-Erdbeeren

Zutaten

Erdbeeren

Zartbitter-Kuvertüre

Zubereitung

Kuvertüre im Wasserbad schmelzen. Erdbeeren mit der Spitze eintauchen. Bis zum Servieren kaltstellen. Am besten mit Champagner genießen.

In der arroganten Selbstgefälligkeit des Nachmittags tranken wir aus geschliffenen Kristallschalen eisgekühlten Champagner, dazu reichte Sara dunkelrote Erdbeeren, die sie in zartbittere Schokolade hatte tauchen lassen. Joséphine Nicolas: "Tage mit Gatsby"

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 18.06.2021 | 14:00 Uhr