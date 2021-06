eat.READ.sleep (32): Erbsenrisotto mit Donna Leon Stand: 04.06.2021 06:00 Uhr Ist Juli Zehs Roman "Über Menschen" das Buch der Stunde oder doch eher Kitsch? Und was kocht eigentlich Donna Leon?

Über Finnland, Kirgistan und Belarus geht es diesmal in die brandenburgische Provinz: Dort spielt Juli Zehs neuer Roman - und selten waren Jan und Katharina so wenig einer Meinung wie bei "Über Menschen". Außerdem verrät Donna Leon, was das schlimmste Essen ist, das man einem Italiener anbieten könnte.

AUDIO: (32) Erbsenrisotto mit Donna Leon (59 Min) (32) Erbsenrisotto mit Donna Leon (59 Min)

Die Bücher dieser Folge

Juli Zeh : "Über Menschen" (Luchterhand)

: "Über Menschen" (Luchterhand) Ina Westman : "Heute beißen die Fische nicht", aus dem Finnischen von Stefan Moster (Mare)

: "Heute beißen die Fische nicht", aus dem Finnischen von Stefan Moster (Mare) Volha Hapeyeva : "Camel Travel", aus dem Belarussischen von Thomas Weiler (Droschl)

: "Camel Travel", aus dem Belarussischen von Thomas Weiler (Droschl) Donna Leon : "Flüchtiges Begehren", aus dem Englischen von Werner Schmitz (Diogenes)

: "Flüchtiges Begehren", aus dem Englischen von Werner Schmitz (Diogenes) Tschingis Aitmatow : "Dshamilja", aus dem Russischen von Gisela Drohla (Suhrkamp)

: "Dshamilja", aus dem Russischen von Gisela Drohla (Suhrkamp) Anna Gavalda: "Zusammen ist man weniger allein", aus dem Französischen von Ina Kronenberger (S. Fischer)

Das Rezept für Erbsenrisotto

Zutaten

320 g Risotto-Reis (mit kurzer Garzeit, zum Beispiel vialone nano )

(mit kurzer Garzeit, zum Beispiel ) 350 g Erbsen , tiefgefroren

, tiefgefroren 1 Zwiebel , gehackt

, gehackt Etwas gehackte glatte Petersilie

6 EL Ölivenöl extravergine

extravergine 1 TL Salz

2 TL gekörnte Fleischbrühe

1 l heißes Wasser

20 g Butter

30 g geriebener Parmesan

Pfeffer

Zubereitung

Die gehackten Zwiebeln mit dem Salz in einer großen Pfanne in Olivenöl und 2 EL Wasser anbraten. Wenn die Zwiebeln glasig sind, die gefrorenen Erbsen zugeben und bei mäßiger Hitze 15 Minuten köcheln lassen. Dann die glatte Petersilie und die Brühe zufügen. Wenn die Erbsen eingekocht sind, den Reis zugeben, umrühren und weitergaren. Dabei ständig umrühren und ab und zu eine Schöpfkelle heißes Wasser angießen. Wenn der Reis gar ist, den Topf vom Feuer nehmen, Butter und Parmesan unterrühren und mit ordentlich Pfeffer würzen.

Das Beste, was man aus jungen Erbsen machen kann: Risi e bisi, der venezianische Erbsenrisotto Donna Leon: "Feine Freunde"

