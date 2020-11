eat.READ.sleep (15) Pfefferkuchen mit Silke Weitendorf Stand: 25.11.2020 15:15 Uhr Mit Pippi Langstrumpf in den 1. Advent! Dazu ein polarisierender Bestseller, Obama-Meinung und ein neues Buch-Gesuch.

Oetinger-Verlegerin Silke Weitendorf erzählt, wie sie mit Astrid Lindgren Zimtschnecken gegessen hat. Daniel ist zumindest literarisch schon in Weihnachtsstimmung, Katharina hat ein Buch für alle Sinne mitgebracht und die HörerInnen haben die verlorene Geschichte gefunden!

AUDIO: (15) Pfefferkuchen mit Silke Weitendorf (55 Min)

Die Bücher dieser Folge

Marc-Uwe Kling : "Quality Land 2.0" (Ullstein)

: "Quality Land 2.0" (Ullstein) Barack Obama : "Ein verheißenes Land" (Penguin)

: "Ein verheißenes Land" (Penguin) Susanne Niemeyer : "Das Weihnachtsschaf" (Herder)

: "Das Weihnachtsschaf" (Herder) Keri Smith : "Mach dieses Bilderbuch fertig!", aus dem Englischen von Ulrike Becker (Antje Kunstmann)

: "Mach dieses Bilderbuch fertig!", aus dem Englischen von Ulrike Becker (Antje Kunstmann) Astrid Lindgren : "Pippi Langstrumpf", aus dem Schwedischen von Cäcilie Heinig (Oetinger)

: "Pippi Langstrumpf", aus dem Schwedischen von Cäcilie Heinig (Oetinger) János Székely : "Verlockung", aus dem Polnischen von Ita Szent-Iványi (Diogenes)

: "Verlockung", aus dem Polnischen von Ita Szent-Iványi (Diogenes) Stefan Zweig: "Ungeduld des Herzens", "Die Schachnovelle", "Sternstunden der Menschheit" (S. Fischer Verlag)

Das Rezept für Pfefferkuchen à la Pippi Langstrumpf

Zutaten:

Für den Teig

300 g Butter

450 g Zucker

150 ml dunkler Sirup

175 ml Wasser

2 Eier

1 TL Ingwer

1 TL Kardamom

1 TL Zimt

1 TL Nelken

1 TL Backpulver

1 kg Mehl

200 g Puderzucker

1 Eiweiß

Zubereitung

Butter, Zucker, Sirup, Wasser und Gewürze verrühren. Mehl und Backpulver unterrühren. Den Teig gut durchkneten und über Nacht (oder auch zwei Stunden) in den Kühlschrank stellen.

Ausrollen, schöne Formen ausstechen und im vorgeheizten Backofen bei 200° ca. fünf Minuten (je nach Dicke) backen, die Pfefferkuchen sollen an den Ränder etwas braun werden.

Für die Verzierung das Eiweiß steif schlagen, mit dem Puderzucker verrühren und in einen Spritzbeutel füllen.

"Denn weißt du", sagte Pippi zu ihrem kleinen Affen, "wie weit reicht eigentlich ein Backblech, wenn man mindestens fünfhundert Pfefferkuchen backen will?“ Astrid Lindgren: "Pippi Langstrumpf"

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird bis Weihnachten wöchtenlich, danach wieder alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemmingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr

Links Das Geheimnis des Totenwaldes - Event-Dreiteiler Zwei Doppelmorde, eine verschwundene Frau und ein Bruder, der nicht aufgeben will. Die komplette Serie ab 25. November in der ARD-Mediathek. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 27.11.2020 | 14:00 Uhr