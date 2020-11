eat.READ.sleep (13): Bratkartoffeln mit Elke Heidenreich Stand: 13.11.2020 06:00 Uhr In Folge 13 des Podcasts eat.READ.sleep gibt es Elke Heidenreichs Lieblingsgericht, die Opfer von Jack the Ripper bekommen einen Namen - und was trug eigentlich Madame Bovary?

Warmes Wohlfühlessen für Novembertage: Daniel und Jan machen sich auf die Suche nach den besten Bratkartoffeln. Elke Heidenreich gibt Einblicke in ihren Kleiderschrank und rät zu mehr Mut zum Samtjackett. Dazu gibt es eine leidenschaftliche Tausend-Seiten-Empfehlung von Daniel, ein Tipp für Schullektüre von Jan und eine - nur vermeintlich - leichte Frage: Wie hieß eigentlich Robinson Crusoe?

AUDIO: (13) Bratkartoffeln mit Elke Heidenreich (49 Min)

Die Bücher dieser Folge

Das Rezept für Bratkartoffeln

Zutaten:

600 Gramm festkochende Kartoffeln

1 große Zwiebel

30 Gramm Speck

2 Eier

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Die rohen Kartoffeln schälen und in ca zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Anschließend für etwa 15 Minuten in einen Topf mit kaltem Wasser legen. Die Zwiebel in kleine Stücke schneiden und gemeinsam mit dem Speck anbraten. Danach beides aus der Pfanne nehmen.



Nun geht es an die Kartoffeln: Frisches Öl in die Pfanne geben und warten, bis es richtig heiß ist. Dann die Kartoffelscheiben hinzugeben und braten, bis sie von außen schön knusprig sind. Nicht zu oft wenden. Zum Schluss Speck und Zwiebeln dazugeben und gut durchmischen.



In einer zweiten Pfanne zwei Eier aufschlagen und braten. Alles zusammen auf einem Teller anrichten. Guten Appetit!

"Ach, mein armer Junge, hast du schrecklichen Hunger? Was mache ich nun? Soll ich ganz schnell ein paar Eier raufholen und uns Bratkartoffeln und Spiegeleier machen? Spiegeleier und Bratkartoffeln kann ich bestimmt." "Also los!" sagt er. "Ich lauf selbst nach den Eiern." Und ist fort.



Als er dann zu ihr in die Küche kommt, laufen ihre Augen nicht von der Zwiebel, die sie für die Bratkartoffeln geschnitten hat. Sie wirft beide Arme um seinen Hals. "Jungchen, wenn ich nun eine untüchtige Hausfrau bin! Ich möchte es gerne alles so nett für dich machen." Hans Fallada: "Kleiner Mann - was nun?"

