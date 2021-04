Welttag des Buches 2021: Lesetipps vom Gemischten Doppel

Tag des Buches: Lesetipps vom Gemischten Doppel Stand: 23.04.2021 08:00 Uhr Zum Welttag des Buches präsentiert das "Gemischte Doppel" in seiner 60. Ausgabe literarische Neuerscheinungen . Mit dabei: Neues von Sasha Filipenko und Tove Ditlevsen.

"Es gibt so viele Bücher, dass es keinen Sinn hat, welche zu lesen, die einen langweilen"- soll Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez einmal gesagt haben. Recht hat er! Am Welttag des Buches haben wir doppelten Grund zum Feiern: Zum einen feiern wir natürlich das Lesen und die Literatur, aber gleichzeitig auch die 60. Ausgabe mit dem Gemischte Doppel auf NDR Kultur. Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz geben im Gespräch mit Moderatorin Raliza Nikolov wieder jede Menge Tipps, was sich wirklich zu lesen lohnt.

Neue Bücher von Tove Ditlevsen, Helga Schubert und Sylvain Tesson

Dabei beschäftigen sich unsere Literaturexperten sowohl mit Büchern über den Halleyschen Kometen als auch mit einem über deutsche Autobahnraststätten. Die Sendung führt außerdem literarisch nach Weißrussland, nach Kopenhagen und in die Vergangenheit zu Heinrich Manns "Der Untertan".

Die Bücher der dreistündigen Jubiläumssendung

Eine Wiederholung der Sendung hören Sie am 25. April in der Sendung "Sonntagsstudio" ab 20 Uhr.

