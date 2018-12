Stand: 21.12.2018 14:00 Uhr

Vier Buchtipps für Weltraum-Entdecker von Katharina Mahrenholtz

Mit Alexander Gersts Rückkehr von Raumstation ISS ist das Thema Weltall wieder gefragt. Landekapsel, Erdatmosphäre, Raumanzug und Schwerelosigkeit - da hat nicht jeder alle Informationen parat, um antworten zu können. Das richtige Buch kann helfen. Wir stellen vier Bücher zum Thema Weltall für fast jedes Alter vor.

"Mein großes Buch vom Weltall"

Das Besondere: Viele Klappen und Spielelemente

Es gibt durchaus viele Weltall-Bücher auch schon für jüngere Kinder. Das Problem ist oft, dass sie zu viel oder zu wenig Information liefern. Dieser großformatige Band von Anne-Sophie Baumann aus dem Gerstenberg Verlag ist eine gelungene Ausnahme. Auf jeder Doppelseite gibt es einige Spielelemente: Man kann die Kuppel der Sternwarte öffnen, dem Raumfahrer den Helm vom Kopf ziehen, eine Rakete starten lassen, einen kleinen Astronauten an einem Wollfaden um die ISS schweben lassen oder die Milchstraße zu einer 3D-Spirale auseinanderziehen.

Die Texte sind kurz und altersgerecht - das heißt, dass die Eltern beim Vorlesen nicht heimlich Fachbegriffe googeln müssen. Und trotzdem gibt es genug Informationen, um auf detaillierte Nachfragen antworten zu können. Für Kinder ab 6 Jahren.

"Wissen Weltall"

Das Besondere: Man erfährt alles!

Das Sonnensystem mit sämtlichen Planeten und all ihren Monden, Neutronensterne, schwarze Löcher, kollidierende Galaxien, verschiedene Weltraumprogramme, die Suche nach Leben, Sternbilder - mit diesem Buch sind Sie auf der sicheren Seite für jede Frage. Und können sich zusammen mit dem Kind (oder auch allein) in spektakulären Fotos des Universums verlieren.

Wer nicht vorher schon fasziniert vom Thema Weltall war, ist es nach einem Blick in dieses Buch auf jeden Fall. Für Kinder ab 8 Jahren.

"Weltraum - alles über unser Sonnensystem"

Das Besondere: Mit VR-Brille!

Eine App runterladen, eine VR-Brille aus Pappe zusammenbauen, das Smartphone da reinfummeln - sowas muss man mögen. Aber wer sich für Virtual Reality begeistert, bekommt überraschende Einblicke ins Weltall. Man kann virtuell die ISS besuchen, sich die Mondphasen und den Wechsel der Jahreszeiten in 3D erklären lassen und einen Blick aus dem All auf die Erde werfen. Das Buch von Assata Frauhammer und Igor Dolinger, dem diese VR-Brille beiliegt, liefert die nötigen Detailinformationen - auch mit vielen Fotos und ausführlichen Texten. Für Kinder ab 8 Jahren.

"Abenteuer Weltall"

Das Besondere: Große Illustrationen

Bücher des britischen Illustrators Stephen Biesty sind ein Erlebnis. Egal ob Bauwerke, Züge, Fahrzeuge, Schiffe - oder eben Raketen und Raumstationen: Biesty zeichnet so detailliert wie ein Architekt, aber trotzdem kunstvoll. Dazu gibt in diesem Buch umfangreichen Text von Martin Jenkins, ziemlich anspruchsvoll und trotzdem so locker und spannend geschrieben, dass Zehnjährige das Buch fast wie einen Roman durchlesen können.

Jenkins erzählt, wie Erforschung des Himmels begann, welche Schwierigkeiten die ersten Astronauten hatten und warum so viel Geld in die Raumfahrt investiert wird. Dieses Buch ist das Gegenteil von "Wissen-to-go" - und deshalb vielleicht eine Möglichkeit, auch einem größeren Kind mal wieder vorzulesen.

