Uwe-Johnson-Tage in Neubrandenburg gestartet

Stand: 20.09.2021 19:30 Uhr

Mit einer Lesung der Schriftstellerin Irina Liebmann haben am Montag in Neubrandenburg die Uwe-Johnson-Literaturtage 2021 begonnen. Die 78-Jährige war 2020 mit dem Uwe-Johnson-Preis ausgezeichnet worden und las aus ihrem Roman "Die Große Hamburger Straße", in dem sie tief in die Geschichte dieser Straße in Berlin eintaucht.