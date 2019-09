Stand: 22.09.2019 15:47 Uhr

Schriftsteller Günter Kunert ist tot

Der Autor Günter Kunert ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das bestätigten die Witwe und ein enger Freund der Familie, der Bildhauer Manfred Sihle-Wissel der Nachrichtenagentur dpa. Kunert galt als einer der bedeutendsten und vielseitigsten deutschen Gegenwarts-Schriftsteller. Vor 40 Jahren reiste er aus der DDR aus und lebte bis zuletzt in einem alten Schulgebäude in Kaisborstel (Kreis Steinburg) bei Itzehoe. Zuletzt erschien im Februar sein Roman "Die zweite Frau", dessen ersten Entwurf er vor 45 Jahren verfasst hatte.

Kunert brach Grafikstudium ab, um zu schreiben

Geboren wurde Günter Kunert 1929 in Berlin. Trotz seiner jüdischen Mutter entging er der Verfolgung durch die Nazis. Nach Kriegsende begann er in Berlin ein Grafikstudium, das er abbrach, um zu schreiben. Sein erstes Gedicht erschien 1947. Es war die Ausdrucksform, in der er die deutsche Geschichte zeitlebens begleitet und verarbeitet hat. Aber er war auch Maler und Grafiker. Seine Bilder füllten die hohen Wände seines Wohnzimmers bis unter die Decke.

Protest gegen Biermanns Ausbürgerung

Bertolt Brecht förderte den jungen Kunert. Er hatte schnell Erfolg und trotz seiner kritischen Haltung zum DDR-System durfte er in den Westen reisen. Das nutzte er, um auch dort zu veröffentlichen. Nach seinem Protest gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann Mitte der 70er-Jahre wurde Kunert aus der Akademie der Künste der DDR ausgeschlossen. Zwei Jahre später ging er in den Westen nach Kaisborstel.

Vielfach geehrt

In der alten Dorfschule von Kaisborstel begann er sein "Big Book". Aufzeichnungen, Erinnerungen, Träume, Gedanken, alles, was ihm durch den Kopf ging. Hier entstanden auch Hörspiele, Theaterstücke und Essays, meist geprägt durch Ironie, Skepsis und einen illusionslosen Blick. Zahlreiche Ehrungen wurden Günter Kunert zuteil. In den USA und in Italien erhielt er an mehreren Universitäten die Ehrendoktorwürde. Kunert war Träger des Bundesverdienstkreuzes mit Stern und erhielt 2014 den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein.

