Neue Krimiromane: "Der andere Sohn", "Geiger", "Blütengrab" Stand: 05.07.2021 13:31 Uhr Wir stellen drei neue Kriminalromane vor: das Sensationsdebüt des Autorenduos Mohlin&Nyström, schwedische Krimikunst vom Feinsten von Gustaf Skördemann und einen spannenden Nachwendekrimi von Ada Fink.

von Katja Eßbach

"Der andere Sohn": Für Fans großartiger Cliffhanger

Buch-Info Der andere Sohn

von Peter Mohlin und Peter Nyström

HarperCollins Verlag

Seiten: 528 Seiten

ISBN: ‎978-3749901210

Preis: 22,00 Euro

Im schwedischen Karlstad verschwindet eine junge Frau spurlos. Es gibt einen Verdächtigen, Billy, aber den muss man mangels Beweisen freilassen. Dennoch glauben im Ort viele, dass Billy ein Mörder ist. Zehn Jahre später kommt der amerikanische FBI-Agent John Adderley nach Karlstad. Er hat nach einem missglückten Undercover-Einsatz eine neue Identität bekommen und kehrt nun in seine schwedische Heimat zurück. Und: Billy ist sein Halbbruder und hat ihn jahrelang angefleht, seine Unschuld zu beweisen. Tatsächlich wird Adderley Teil des Ermittlerteams, das den Fall neu aufrollt. Und schnell gibt es auch vielversprechende Spuren, die auf einen Täter in den eigenen Reihen hinweisen. Für Adderley wird es unterdessen immer gefährlicher. Seine Verfolger aus Amerika haben ihn ausfindig gemacht und sind auf dem Weg nach Schweden.

"Der andere Sohn" ist ein Pageturner, wie Krimileser ihn lieben. Und am Ende gibt es einen Cliffhanger, der seinen Namen verdient hat. Teil zwei kommt hoffentlich bald.

"Geiger": Dunkle Schatten der Vergangenheit

Buch-Info Geiger

von Gustaf Skördeman

Lübbe Verlag

Seiten: 495 Seiten

ISBN: ‎978-3-7857-2737-9

Preis: 16,00 Euro

Es beginnt mit großer Wucht: Als Agneta das Telefon abnimmt und das Wort "Geiger" hört, holt sie aus einem Versteck eine Waffe und erschießt ihren Mann. Danach flieht sie auf einem rosa Mädchenfahrrad. Kommissarin Sara Nowak ist erschüttert, als sie von diesem Verbrechen erfährt, denn sie kennt die Familie seit Kindheitstagen. Eigentlich arbeitet Nowak bei der Sitte, aber der Fall lässt sie nicht los und sie mischt sich immer wieder in die Ermittlungen ein.

Dieser Roman ist schwedische Krimikunst vom Feinsten. Gustaf Skördemann nimmt die Leser mit in die Zeit des Kalten Krieges. Eine gewichtige Rolle spielen die DDR, die Sowjetunion und undurchsichtige Geheimdienstmitarbeiter. Auch das Thema Kindesmissbrauch und seine Vertuschung auf höchster Ebene sind Bausteine dieser komplexen und ungeheuer spannenden Geschichte.

"Blütengrab": Abgründe der deutsch-deutschen Geschichte

Buch-Info Blütengrab

von Ada Fink

Wunderlich Verlag

Seiten: 448 Seiten

ISBN: ‎978-3-8052-0059-2

Preis: 16,00 Euro

"Blütengrab" ist ein versiert geschriebener Krimi mit überzeugendem Plot und einem tollen Spannungsbogen. Zu etwas besonderem wird das Buch aber vor allem durch die Zeit, in der es spielt. Es ist 1993, kurz nach der Wende also, und in Mecklenburg hat sich vieles verändert. Das spürt auch die junge Kommissarin Ulrike Bandow. Bei ihrem ersten Fall, den sie als Chefin betreut, muss sie mit dem neuen Kollegen Ingo Larssen zusammenarbeiten. Der ist mit fadenscheinigen Begründungen aus dem Westen ins fiktive Wussnitz gekommen. Seine ganze Art stößt bei den Kollegen im Osten auf Ablehnung und auch Larssen tut sich merklich schwer. Es ist hochinteressant, dieses Aufeinanderprallen von Ost und West, das man über die vielen Jahre fast vergessen hat, noch einmal nachzulesen.

Ein Verbrechen gibt es natürlich auch. Im Wald wird die Leiche eines Mädchens gefunden, aufgebahrt auf weißen Blüten. Recherchen führen die beiden Ermittler in die Vergangenheit und in die dunkelsten Abgründe der deutsch-deutschen Geschichte. Ada Fink schreibt fesselnd, bildhaft und sehr glaubwürdig.

