Die interessantesten literarischen Neuerscheinungen 2021 Stand: 01.05.2021 11:38 Uhr Viele großartige Bücher sind 2021 bereits auf dem deutschsprachigen Buchmarkt erschienen. Diese Romane, Lyrikbände und Sachbücher haben uns gefesselt - unsere Buch- und Podcastempfehlungen ohne Gefallensgarantie.

Judith Hermanns neuer Roman "Daheim" erzählt die Geschichte einer Frau, die ihr früheres Leben hinter sich lässt und ans Meer zieht. Dort arbeitet sie im Imbiss ihres Bruders und sieht sich mit einem Mal unbekannten Ängsten ausgesetzt. Judith Hermann schafft es in "Daheim" das Magisch-Parabelhafte ihrer Erzählungen in einen Roman zu übertragen. Mit großer Sicherheit erzählt Judith Hermann das Märchen von einer Frau, die einen Teil von sich in der Kiste eines Zauberers verloren hat und ihn möglicherweise erst 30 Jahre später wieder zurückbekommt. Mit ihrem neuen Roman ist die Autorin auch für den Leipziger Buchpreis nominiert.

"Der Schneeleopard": Abenteuerreise in Tibet

Eine Abenteuergeschichte der besonderen Art erzählt der französische Schriftsteller Sylvain Tesson in "Der Schneeleopard": Zusammen mit dem Fotografen Vincent Munier, der Tierfilmerin Marie und einem Mitarbeiter namens Leo reist er nach Tibet, um eines der seltensten Tiere dieser Erde ausfindig zu machen. Tesson beschreibt das Zusammenleben dieser kleinen Gruppe und die lange Zeit des Wartens bei Einsamkeit und Kälte in 4.000 bis 5.000 Metern Höhe. Bei NDR Kultur können sie Tessons neues Werk auch hören: Vom 3. bis zum 14. Mai wird das Buch von 8.30 Uhr bis 9 Uhr in der Reihe "Am Morgen vorgelesen" von Tom Wlaschiha gelesen. Alle Folgen sind für sieben Tage auch online verfügbar.

"Über Menschen": Juli Zeh veröffentlicht neuen Roman

Auch Juli Zeh bezieht sich in ihrem neuen Buch "Über Menschen" auf die Corona-Zeit. Auf den ersten Blick hat "Über Menschen" ein ähnliches Setting wie ihr Erfolgsroman "Unter Leuten". Die junge Protagonistin Dora zieht von Berlin, wo sie es bei ihrem zum Corona-Apokalyptiker mutierten Freund nicht mehr aushalten kann, aufs Land. Mit der Realität auf dem Land konfrontiert, verändert sich ihr Weltbild.

"Monschau": Pockenepidemie in der Eifel

Dagegen beschäftigt sich "Monschau", der neue Roman von Steffen Kopetzky, mit der Vergangenheit. Kopetzky blickt zurück auf das Jahr 1962 und erzählt die Geschichte eines jungen Arztes, der in die Eifel geschickt wird, um eine Pockenepidemie zu bekämpfen. Einmal mehr vermischt Steffen Kopetzky wahre Begebenheiten und Fiktion auf spannende, zupackende Weise.

"Eurotrash": Christian Krachts späte "Faserland"-Fortsetzung

25 Jahre nach seinem gefeierten Debütroman hat der Schriftsteller Christian Kracht eine Fortsetzung geschrieben. Damals irrte in "Faserland" ein namenloser Ich-Erzähler durch ein von allen Geistern verlassenes Deutschland, von Sylt bis über die Schweizer Grenze nach Zürich. In "Eurotrash" geht derselbe Erzähler erneut auf eine Reise - diesmal nicht nur ins Innere des eigenen Ichs, sondern in die Abgründe der eigenen Familie. Deren Geschichte kreuzt sich auf tragische, komische und bisweilen spektakuläre Weise immer wieder mit der Geschichte dieses Landes. Was am Anfang nach Autofiktion aussieht, erweist sich im Laufe der Erzählung immer mehr als ebenso komplexes wie äußerst amüsantes poetisches Vexierspiel. Wer anfängt die biografischen Eckdaten Krachts zu googeln, wird bald nicht mehr wissen, was Wahrheit und Lüge unterscheidet. Mit seinem neuen Werk ist Christian Kracht für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.

"Vom Aufstehen": Fast ein Jahrhundert deutscher Geschichte

Ebenfalls für den Leipziger Buchpreis nominiert ist die inzwischen 80-jährige Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert. In ihrem autobiographischen Werk "Vom Aufstehen" erzählt sie von ihrem Leben "als Kriegskind, Flüchtlingskind und Kind der deutschen Teilung". Ausgedacht ist wenig in diesem Buch. Die 29 Geschichten erzählen größtenteils aus der Ich-Perspektive und blättern das Leben der Helga Schubert auf, aber auch acht Jahrzehnte deutscher Geschichte.

"Pantherzeit": Marica Bodrožić reflektiert Leben in der Corona-Zeit

Die poetisch-philosophischen Betrachtungen in "Pantherzeit" von Marica Bodrožić über das Leben in Corona-Zeiten zeigen, dass gute Literatur nicht nur unterhaltsam ist, sondern uns immer wieder zu neuen Ansichten über unser gegenwärtiges Leben führt. Bodrožić macht Rainer Maria Rilkes Gedicht "Der Panther" zum Kristallisationspunkt ihres umfangreichen Essays. Es ist das Gedicht zur Pandemie: Wie ein eingesperrter Panther durch die Gitterstäbe von innen nach draußen schauen zu müssen, lässt die Welt anders, klarer erscheinen. Das Buch wurde Anfang des Jahres in der NDR Kultur-Reihe "Am Morgen vorgelesen" bereits vor der Veröffentlichung vorgestellt. Im Februar ist es dann erschienen. Im Laufe des Jahres wird Marica Bodrožić damit auch noch in der Veranstaltungsreihe "Der Norden liest" zu Gast sein.

Reemtsma Sohn Johann Scheerer schildert seine Kindheit

2021 jährt sich die Entführung des Hamburger Millionärs Jan Philipp Reemtsma zum 25. Mal. Bereits vor zwei Jahren hat Reemtsmas Sohn, der Musiker Johann Scheerer, seine Erlebnisse rund um die Entführung in "Wir sind dann wohl die Angehörigen" verarbeitet. Sein neues Buch "Unheimlich nah" schildert, wie er nach der Rückkehr seines Vaters, in der ständigen Begleitung von Personenschützern aufwächst.

Neuer Literaturpodcast: "Land in Sicht" ab 17. April

In Shida Bazyars neuen Roman "Drei Kameradinnen", der im April erschienen ist, geht es um Freundschaft - und darum, wie sie sich inmitten der Ungeheuerlichkeiten der Gegenwart bewähren und behaupten kann. Über den Roman und andere neue und alte Bücher zum Thema Freundschaft wird auch in der ersten Folge des neuen NDR Kultur Literaturpodcast "Land in Sicht" gesprochen. Für den Podcast öffnet die Schriftstellerin Lisa Kreißler alle zwei Wochen ihre Scheune im niedersächsischen Pohle. Sie spricht mit Literaturexpertinnen und -experten des NDR zu einem übergeordneten Thema: Was erfährt man in Büchern über das Thema Freundschaft, Sprache oder Sehnsucht. Es geht um "Bücher zum Leben", Neuerscheinungen und Klassiker, Sachbücher und Romane. Kreißler und ihre Gäste hören sich auch durch frühere Interviews und Lesungen mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern und entdecken dabei erstaunlich aktuelle Antworten auf Fragen, die die Menschen auch heute noch umtreiben. In jeder Folge werden diese spannenden Ausschnitte aus historischem Tonmaterial vorgestellt.

Spannende Buch-Ankündigungen für Mai und 2021

Die französisch-marokkanische Schriftstellerin Leïla Slimani hat im vergangenen Jahr einen weiteren Roman veröffentlicht: "Das Land der anderen" war in Frankreich ein sehr großer Erfolg. Erzählt wird die Liebesgeschichte einer jungen Elsässerin, die ihrem Mann in seine Heimat Marokko folgt und dort an die Grenzen von Toleranz und Tradition stößt. Am 24. Mai erscheint das Buch in deutscher Übersetzung.

"Marx, Wagner, Nietzsche": Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler wird im September 2021 ein Buch zu den drei einflussreichen deutschen Denkern des 19. Jahrhunderts veröffentlichen. Laut Rowohlt Verlag zeichnet Münkler dabei nicht nur ihre Lebenswege nach, sondern zeigt, wie sie in ihrer Zeit bürgerliche Konventionen sprengten, und damit den Weg für die enorme wissenschaftliche und kulturelle Dynamik Ende des 19. Jahrhunderts bereiteten.

75. Todestag von Gerhart Hauptmann

Der literarische Gedenk-Kalender ist außerdem voll mit wichtigen Erinnerungsanlässen. Der 150. Geburtstag von Heinrich Mann war bereits am 27. März. Weitere runde Gedenktage folgen beispielsweise am 6. Mai, dem 100. Geburtstag von Erich Fried, am 20. Mai: dem 100. Geburtstag von Wolfgang Borchert, am 6. Juni: dem 75. Todestag von Gerhart Hauptmann, am 10. Juli: dem 150. Geburtstag von Marcel Proust und am 12. Dezember: dem 200. Geburtstag von Gustave Flaubert.

