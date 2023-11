Melanie Straub liest aus "Schnell leben" von Brigitte Giraud Stand: 28.11.2023 14:47 Uhr Für "Schnell leben" hat Brigitte Giraud 2022 den wichtigsten französischen Literaturpreis, den "Prix Goncourt" erhalten.

Vor 20 Jahren hat die Autorin Brigitte Giraud ihren Mann Claude bei einem Motorradunfall verloren. Drei Tage später ist sie mit ihrem kleinen Sohn in das gerade gekaufte Haus gezogen, in dem Claude nun niemals wohnen wird. Wer die Schuld am Unfall trägt, bleibt unaufgeklärt. Als sie 20 Jahre später gezwungen ist, das Haus zu verkaufen, das abgerissen wird, fühlt es sich an, als würde sie Claudes Seele verkaufen. Es ist der Moment, sich der Vergangenheit zuzuwenden und die Fragen neu zu stellen: Was löste die Katastrophe aus? Existiert das Schicksal?

Zu hören sind die Lesungen vom 4. bis zum 15. Dezember 2023 von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 4. Dezember 2023 8.30 Uhr 2 5. Dezember 2023 8.30 Uhr 3 6. Dezember 2023 8.30 Uhr 4 7. Dezember 2023 8.30 Uhr 5 8. Dezember 2023 8.30 Uhr 6 11. Dezember 2023 8.30 Uhr 7 12. Dezember 2023 8.30 Uhr 8 13. Dezember 2023 8.30 Uhr 9 14. Dezember 2023 8.30 Uhr 10 15. Dezember 2023 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 04.12.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher