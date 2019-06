Stand: 28.06.2019 12:31 Uhr

Bücher, Spiele und Hörspiele für den Urlaub von Katharina Mahrenholtz

Urlaub mit Kindern ist toll - wenn es nicht regnet. Was tun, wenn alle CDs ausgehört, alle Bücher ausgelesen und keiner mehr Nerven für die hundertste Partie "Kniffel" hat? Und auch auf Langeweile-Tiefpunkte während der Fahrt sollte man vorbereitet sein. Katharina Mahrenholtz stellt Beschäftigungsmaterial vor, das in jeden Koffer passt.

Manchmal liegen die Nerven schon nach 100 Kilometern blank. Wenn man im Stau feststeckt, die Klimaanlage streikt und die besten Proviant-Goodies schon verspeist sind. Gut, wenn man dann ein paar Trümpfe in der Hinterhand hat.

Mitmachbücher für lange Reisen

Der Usborne Verlag hat ein Herz für Eltern mit quengelnden Kindern. Im Verlagsprogramm finden sich Sticker- und Rätselbücher für jedes Alter und fast jedes Thema - viele verschiedene Ideen, um gerade auf Reisen für Entstressung zu sorgen. Der Rätselblock mit 30 kunterbunten, heraustrennbaren Seiten bietet beispielsweise Denksportaufgaben, Suchbilder und Wortspiele. Und schon die Motive - Strand, Baumhaus, Hafen, Stadtplan - sorgen für Urlaubsstimmung.

Spielespaß für zwei

Auch der Verlag Ars Edition hat Einiges zu bieten, wenn es um Beschäftigung auf engem Raum geht. In der Spielespaß-Box etwa findet man feste Karten für mehr als 20 Spiele. Bingo, Galgenraten, Schiffe versenken, Käsekästchen, Stadt-Land-Fluss. Ja, das sind alles Klassiker, die man auch mit Papier und Bleistift spielen kann, aber so ein Vorschlag wird gern mal mit einem genervten "Oh, nee!" quittiert. Wetten, dass das nicht passiert, wenn man diese Box präsentiert? Mit den abwischbaren bunten Karten und entsprechenden Stifte machen die Klassiker gleich viel mehr Spaß. Auch Ars Edition hat übrigens viele Stickerbücher für alle Altersklassen und zu verschiedenen Themen im Programm. Passend für den Urlaub zum Beispiel "Mein Sticker-Traumhotel", das auch ältere Kinder noch lange beschäftigt - wenn sie mit mehr als 400 Aufklebern ein Hotel einrichten, inklusive Pool, Fototapete und Kaminzimmer.

Hörbücher für Unterwegs

Malen, lesen oder Sticker aufkleben sind für Kinder keine Option, denen auf Auto- oder Zugfahrten schnell übel wird. Da hilft nur noch eins: Hörspiele oder andere Podcasts. Deshalb unbedingt vor dem Urlaub die ARD Audiothek App runterladen. Da gibt es jede Menge Hörstoff für Kinder - auch vom NDR. Im Angebot ist zum Beispiel unser zehnteiliges Hörspiel "SRS Impala". Darum gehts: Die Klasse 5 Delta X erkundet alle Planeten unseres Sonnensystems - mit Lukas Nimschek von der der Band "Deine Freunde" als Lehrer Mr. Moon und Jens Wawrczeck als Raumschiffcommander. "SRS Impala" und andere Kinder-Podcasts gibt es zum Anhören und Herunterladen in der ARD Audiothek.

