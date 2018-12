Stand: 27.12.2018 12:00 Uhr

Ein lange gehütetes Familiengeheimnis Die Tochter des Uhrmachers von Kate Morton, aus dem Englischen von Charlotte Breuer und Norbert Möllemann Vorgestellt von Amelia Wischnewski

Kate Morton ist zwar im sonnigen Australien aufgewachsen, ihre Faszination für das Düstere aber lebt sie in England aus. Da hat sie studiert - und zwar viktorianische Literatur - und dort spielen auch alle sieben ihrer bisher veröffentlichten Bücher. Sie schafft es regelmäßig auf die "New York Times"- und die "Spiegel"-Bestsellerliste. "Die Tochter des Uhrmachers" heißt ihr neues Buch.

Ein unheimlicher Mord

Es sieht schön aus - dieses Buch. Dunkelgrüner Farn und roter Ahorn ranken über den Einband, eine Biene fliegt an einem antiken Zifferblatt vorbei. "Die Tochter des Uhrmachers" verspricht einfache und gemütliche Unterhaltung. Dieses Versprechen ist eine Täuschung.

England 1862: Der Maler Edward hat seine Künstler-Freunde in einem alten Landhaus um sich geschart.

"Die Kerzenflammen flackerten, und in der Dunkelheit, in dieser Atmosphäre dieser heimeligen Angst und der heimlichen Geständnisse, wurde etwas Böses heraufbeschworen. Kein Geist - nein! Die Tat, als sie begangen wurde, war ganz und gar menschlich. Zwei unerwartete Gäste. Zwei lange gehütete Geheimnisse. Ein Schuss in der Dunkelheit. Das Licht ging aus, und alles war pechschwarz." Leseprobe

Ein Cottage und seine Bewohner stehen im Zentrum des Geschehens

Edwards Verlobte wird erschossen und seine Muse verschwindet. So beginnt das 600 Seiten starke Buch. Immer im Zentrum der Erzählung das englische Cottage und seine über die Zeiten wechselnden Bewohner.

"Hin und wieder ist es, als könnten wir Vergangenheit und Gegenwart im selben Augenblick erfassen. Ich kann kein Kopfsteinpflaster entlanglaufen, ohne das einstige Klackern der Pferdehufe darauf zu hören. Ich liebe so etwas einfach", erzählt die Autorin.

Erzählung auf verschiedenen Zeitebenen

An eben diesen verstaubten, aufeinander geschichteten Zeitebenen arbeitet Autorin Kate Morton sich ab wie eine Archivarin. Sie wühlt und kramt in fünf Frauenleben und vergisst in ihrer Faszination für sprachliches Kleinod manchmal, die Leserin an die Hand zu nehmen. Ja - der Mann hat tanzende Sommersprossen und Krümel in den Mundwinkeln, aber in welchem Jahrzehnt waren wir noch gleich?

Ein Buch, wie eine kandierte Matheformel. Zuckersüß und wahnsinnig komplex. Auch in kleinsten Szene findet sich Mortons Zeitmotiv wieder. Bei einer Vernissage sieht Edwards Muse sich im Porträt.

"Das Bild war ganz und gar außergewöhnlich. La Belle war eine Zeitkapsel. Eingefangen unter den Farbschichten lagen jedes Wort, jeder Blick, den Edward und ich ausgetauscht hatten. … Jede zarte Berührung mit seinen Fingerspitzen, wenn er ganz vorsichtig mein Kinn zurechtgerückt hatte. ... Jeder gemeinsame Moment, den wir im Atelier dort hinten im Garten seiner Mutter erlebt hatten. In La Belles Gesicht lagen tausend Geheimnisse, die zusammen eine Geschichte erzählten, die allein Edward und mir bekannt war." Leseprobe

Zuckersüß und wahnsinnig komplex

Das Familiengeheimnis um die erschossene Verlobte und die verschwundene Muse hält die Erzählung zusammen. Aber es gibt Passagen, die langatmig werden, ganze Erzählstränge, bei denen einem die Puste ausgehen kann. Weil sie einen keinen Schritt näher an die Lösung bringen. Es hätte der Geschichte gutgetan, wenn sich die Erzählerin von einigem Ballast getrennt hätte, ausgemistet hätte, statt zu konservieren.

Mortons Kunstfertigkeit, mit der sie ihre erzählerischen Wunderkammern bestückt, hat ihr weltweit eine treue Leserschaft beschert. Diese wird es ihr wohl auch verzeihen, dass "Die Tochter des Uhrmachers" nicht ihr bisher stärkstes Werk ist.

Die Tochter des Uhrmachers von Kate Morton, aus dem Englischen von Charlotte Breuer und Norbert Möllemann Seitenzahl: 608 Seiten Genre: Krimi Verlag: Diana Bestellnummer: 978-3-453-29138-6 Preis: 22,00 €

