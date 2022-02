Helene Hegemann: "Ich dachte, sie sei eine Obdachlose" Stand: 04.02.2022 13:11 Uhr Helene Hegemann hat ein Buch über Patti Smith geschrieben. Darin erzählt die Autorin, welche Rolle die weltbekannte Sängerin, Künstlerin und Punk-Ikone in ihrem Leben gespielt hat.

Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter, reist die 13-jährige Helene Hegemann zur ihrem Vater nach Wien, der dort mit Christoph Schlingensief Theater macht. Dort trifft der Teenager Hegemann auf den Weltstar.

Sie sind als 13-Jährige Patti Smith begegnet. Wie war das?

Hegemann: Wir saßen uns eine Dreiviertelstunde schweigend in der Umkleidekabine einer Mehrzweckhalle in Wien gegenüber. Ich dachte, sie sei eine Obdachlose, die Schlingensief für sein Projekt noch morgens schnell von der Straße weggecastet hat. Das war damals einfach mein erster Eindruck. Sie hatte einen zerschlissenen Mantel an und spielte auf ihrer Gitarre herum. Sie erfüllte alle Bedingungen, um in meinen damaligen Augen als gesellschaftliche Randfigur durchzugehen. Als sie eine Dreiviertelstunde später auf die Bühne ging, stellte sie sich als der größte Weltstar heraus, der sich zu diesem Zeitpunkt in dem Land aufhielt. Das war ein Moment, in dem soziale Hierarchiestrukturen und Ressentiments von einem Augenblick zum nächsten komplett eingerissen werden, und man muss sich ganz neu konzentrieren und formieren. Das war ein Moment, den ich bis heute nicht vergessen habe.

In Ihrem Buch erfährt man einiges über Patti Smith. Sie berichten aus Ihrer eigenen Kindheit und Jugend, aber fast der größte Teil des Buches handelt von Christoph Schlingensief, so dass ich immer wieder dachte: Sollte nicht sein Name auf dem Cover stehen?

Weitere Informationen 5 Min Helene Hegemann mit Buch über Patti Smith Hegemann stellt in der Kulturfabrik Kampnagel ihr Buch über die Punk-Ikone vor. Im Interview erzählt sie von ihrer Begegnung mit Smith. 5 Min

Hegemann: Er steht drauf, aber nur ganz klein (lacht). Es gab da eine graphische Vorgabe, die wir nicht umgehen konnten. Ich habe das damals sehr naiv miterlebt. Ich bin mit dreizehn zu meinem Vater gezogen, der ein sehr enger Mitarbeiter von Christoph Schlingensief war. Und Schlingensief hatte damals bizarrerweise in Bayreuth eine Wagner-Oper inszeniert, in die zufälligerweise Patti Smith von der "ZEIT" geschickt wurde, um darüber zu berichten. Und da hat sie sich Knall auf Fall platonisch in ihn verliebt und es begann eine interessante Freundschaft. Die beiden sprachen nicht einmal dieselbe Sprache, weil Christoph kaum Englisch verstand und Patti sprach natürlich kein Deutsch. Die sind aber aufeinander abgefahren - trotz größter Unterschiedlichkeiten in allen Belangen. Mich hat das so fasziniert, weil die beiden eine gewisse Haltung miteinander teilten, als wären sie unterschiedliche Ausführungen ein und desselben menschlichen Typus, der in meinen Augen sehr selten war und es immer noch ist. Dieser Haltung habe ich versucht, auf den Grund zu gehen. Und das hat Spaß gemacht. Es ist am Ende ein Buch über die Kraft der Kunst geworden.

Sie stellen das Buch auf Kampnagel vor. Wird das eine Lesung mit einem Glas stillem Wasser auf einem Tisch? Wie viel Action steckt in dem Abend?

Hegemann: Ich bin zum Glück nicht allein und auch nicht die Prominenteste, sondern Sophie Rois liest mit mir, und auch Marie Rosa Tietjen und Daniel Zillmann sind dabei. Wir sitzen auf einem Sofa und tragen gemeinsam aus dem Buch vor. Als herkömmliche Lesung würde ich es aber nicht bezeichnen. Wir haben uns gut vorbereitet. Es geht über normal schlecht lesende Autoren hinaus. Deswegen habe ich mich mit diesen drei Ausnahmekünstlern gewappnet.

Das Interview führte Daniel Kaiser.

Weitere Informationen Neue Bücher: Diese spannenden Neuerscheinungen kommen 2022 Viele aufregende Bücher sollen dieses Jahr erscheinen. Etwa von Yasmina Reza, Orhan Pamuk, Sybille Berg und Fatma Aydemir. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturjournal | 04.02.2022 | 19:00 Uhr