Hanya Yanagihara: "Das Volk der Bäume"

Über die Relativität von Moral und Ethik Das Volk der Bäume von Hanya Yanagihara, aus dem Englischen übersetzt von Stephan Kleiner Vorgestellt von Christiane Irrgang

Mit "Ein wenig Leben" gelang Hanya Yanagihara 2017 eines der bestverkauften und meistdiskutierten literarischen Werke der vergangenen Jahre. Das Buch erzählt die Geschichte einer Freundschaft von vier jungen Männern in New York, und gleichzeitig die Geschichte eines Missbrauchs aus der Sicht des Opfers.

Auch in Yanagiharas Debüt-Roman von 2013 ging es bereits um das Thema Missbrauch, allerdings erzählt aus der Täterperspektive. Dieses Buch erscheint in deutscher Übersetzung mit dem Titel "Das Volk der Bäume". Ob es für ähnlichen Diskussionsstoff sorgen wird?

Die Entdeckung eines unbekannten Volkes

"Nie ist ein Mensch dem ewigen Leben näher gekommen als durch Nortons Entdeckung." Leseprobe

Der junge amerikanische Arzt Norton Perina schließt sich in den 50er-Jahren einer kleinen Expedition nach U'Ivu, einer Inselgruppe im westlichen Pazifik, an. Im Dschungel stoßen die Forscher auf Menschen, die offenkundig weit über einhundert Jahre alt sind, aber völlig isoliert von ihrem Stamm leben. Schließlich findet Perina heraus, dass der Verzehr einer bestimmten Schildkrötenart ihnen zum womöglich ewigen Leben verhilft. Aber um einen hohen Preis: den Verlust sämtlicher kognitiver und intellektueller Fähigkeiten.

Die Veröffentlichung seiner Entdeckung und weitere Experimente bringen Norton Perina schließlich einen Nobelpreis ein. Für die keineswegs heile, aber in sich intakte, Welt Ivu'Ivu bedeutet die neue Öffentlichkeit allerdings das Verderben.

Wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Perina, dessen Erfolg auf einer Mischung aus Trägheit, Zufällen, Skrupellosigkeit und Verrat beruht, spürt eine gewisse Mitschuld. "Als eine Art der Selbstgeißelung" unternimmt er regelmäßig weitere Reisen auf das Archipel und wird zu einem humanitären Ein-Mann-Unternehmen, indem er sich "alle möglichen unerwünschten Kinder unterjubeln" lässt, insgesamt 43 Mädchen und Jungen, die er in Amerika aufzieht.

"Soll ich erzählen, dass ich bei jedem neu hinzugekommen Kind entgegen jeder Vernunft dachte: Dieses ist es. Dieses wird mich glücklich machen. Dieses wird mein Leben vervollständigen. Dieses wird mich für die jahrelange Suche entschädigen." Leseprobe

Eine gigantische Lebensbeichte

Diese Suche, vielleicht sogar nach echter Liebe, bringt Perina schließlich wegen sexuellen Missbrauchs einiger seiner ivuanischen "Söhne" ins Gefängnis. Dort verfasst er seinen Lebensbericht, eine angeblich ehrliche Selbsterforschung voller Selbst-Entschuldigungen einerseits und Hybris andererseits.

Doch gleichzeitig ist Perinas gigantische Beichte eine ökologische Parabel von außergewöhnlicher sprachlicher Kraft. Was für ein seltsamer Widerspruch, dass ausgerechnet dieser so zutiefst unsympathische, menschenverachtende Wissenschaftler so wortgewaltig, farben- und bilderreich zu schreiben vermag!

Poetische Naturschilderungen

In seine teils poetischen, teils hyperrealistischen Naturschilderungen kann man sich regelrecht versenken, etwa wenn er den Dschungel beschreibt wie "eine aufgetakelte Frau, die ihren gesamten Vorrat an funkelnden Juwelen zur Schau" trägt.

"Es gab so viele Grüntöne und -schattierungen - Schlangengrün, Blattlausgrün, Birnengrün, Smaragdgrün, Meeresgrün, Grasgrün, Jadegrün, Spinatgrün, Gallegrün, Kiefergrün, Raupengrün, Gurkengrün, das Grün von aufgebrühtem und nicht aufgebrühtem Tee." Leseprobe

Ähnlich detailliert widmet er sich seiner Lust am Ekel, ob es nun um das Sezieren von Mäusen, um den "blechern weiblichen Gestank von Menstruationsblut" oder Maden, die sich "wie Rinnsale plötzlich lebendig gewordenen Hackfleisches" auf dem Waldboden winden.

Obwohl komplett erfunden, wirkt der Roman sehr realistisch

Hanya Yanagihara hat diesen überbordenden Text außerordentlich raffiniert konstruiert. Perinas Autobiografie ist eingebettet in Zeitungsartikel über seine Verurteilung und einen Herausgebertext, verfasst von einem Mitarbeiter, der Perina mit fast schon sklavischer Ergebenheit und blinder Bewunderung dient.

Seine zahlreichen Fußnoten sind gespickt mit Korrekturen, Referenzen, biografischen und bibliografischen Angaben - und fast jedes Detail ist von Anfang bis Ende erfunden, ebenso natürlich wie die Etnografie und die Sprache der Ivuaner - großartig!

Eine Karte der Inseln, eine Zeittafel und ein Glossar vervollständigen diese pseudorealistische Darstellung. Sie recherchiere ungern, gesteht Yanagihara in ihrer Einführung zu diesem Buch. Umso lieber fabuliert sie offenbar und ihr deutscher Übersetzer Stephan Kleiner hat eine weitere Meisterleistung vollbracht.

Aber "Das Volk der Bäume" ist natürlich weit mehr als eine brillant geschriebene, prallvolle Geschichte. Sie wirft existenzielle Fragen auf, etwa nach den Aufgaben und der Verantwortung der Wissenschaft, und sie zwingt uns, über die Relativität von Moral und Ethik nachzudenken.

Das Volk der Bäume von Hanya Yanagihara, aus dem Englischen übersetzt von Stephan Kleiner Seitenzahl: 480 Seiten Genre: Roman Zusatzinfo: Den Roman gibt es auch als Hörbuch: ungekürzte Lesung mit Matthias Bundschuh, Gunter Schoß, Thomas Hollaender, Joachim Schönfeld. Es erscheint bei Hörbuch Hamburg - ISBN 978-3-95713-157-7 - am 1. Februar 2019. Verlag: Hanser Bestellnummer: 978-3-446-26202-7 Preis: 25,00 €

