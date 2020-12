Stand: 19.12.2020 06:00 Uhr Geschenkideen fürs Fest: Bücher für die ganze Familie von Katharina Mahrenholtz

Bücher gehören zu den Geschenken, die man fast noch bis zur letzten Minute besorgen kann, denn die meisten Buchhandlungen bieten während des Lockdowns wegen der Corona-Pandemie einen "Außer-Haus-Verkauf" an.

Klar ist: Mit kleinen Kindern ist ein Lockdown im Winter noch nerviger als ein Lockdown im April. Zwar bleiben dieses Mal die Spielplätze geöffnet, aber bei kriechender Kälte am Klettergerüst rumstehen, ist nicht unbedingt ein Vergnügen. Aber vielleicht kann man diese Tage nutzen, um gemeinsam die Liebe zu Büchern zu entdecken.

"Mach dieses Bilderbuch fertig" von Keri Smith

Dafür hat sich die kanadische Autorin und Illustratorin Keri Smith etwas Besonderes ausgedacht: "Mach dieses Bilderbuch fertig" heißt ihr Einstieg in die Bücherliebe. Das Buch ist voller Aufforderungen wie am Buch zu schnuppern oder möglichst viele Geräusche damit zu machen: "Hier klopfen", "Hier hintippen", "hier mit der Faust draufhauen". Das Buch sollte nicht im Regal versauern, sondern zum ständigen Begleiter werden. Man soll es mit in den Wald nehmen, damit laufen oder eine geheime Nachricht darin verstecken.

"Pippi Langstrumpf. Heldin, Ikone, Freundin"

Die berühmteste Kinderbuchheldin der Welt, Pippi Langstrumpf, ist gerade 75 Jahre alt geworden - im November 1945 erschien das Buch in Schweden. Aus diesem Anlass hat der Oetinger Verlag ein wunderschönes Pippi-Langstrumpf-Coffee-Table-Book herausgegeben, in dem Verlegerinnen, Autorinnen und andere bekannte Persönlichkeiten in kurzen Texten wirklich alle Fragen der Fans beantworten: "Pippi Langstrumpf. Heldin, Ikone Freundin". So erzählt Astrid Lindgrens Tochter Karin, wie sie sich den Namen ausgedacht und ihre Mutter dazu die erste Pippi-Geschichte erfunden hat. Abba-Musiker Björn Ulvaeus berichtet von seiner Begegnung mit der Autorin, Kirsten Boie erinnert sich an ihr Pippi-Lese-Erlebnis.

Dazu gibt es viele Fotos, Kinderzeichnungen und -briefe, Tagebucheinträge von Astrid Lindgren, alte Briefe an den Verlag, erste Rezensionen, Illustrationen aus den Büchern und immer wieder Aha-Momente - etwa, dass Pippis Freund Tommy in der ersten deutschen Übersetzung Thomas hieß, weil bei "Tommy" damals alle an einen britischen Soldaten dachten. Oder dass Pippis rechter Strumpf im Original braun war – eine im Nachkriegsdeutschland problematische Farbe, so dass man einen geringelten Strumpf daraus machte. Zum Lesen und Gucken mit der ganzen Familie!

"Halli Hallo Halunken": 170 Lieder zum Mitsingen

Ein gutes Kinderliederbuch braucht jede Familie: "Halli Hallo Halunken" heißt ein neuer dicker Band voller Musik von der Autorin, Illustratorin und Musikerin Sybille Hein. Insgesamt 170 Lieder mit Noten - da ist wirklich alles drin, um sich fröhlich durchs Jahr zu singen, von ganz alten Liedern wie "Der Mond ist aufgegangen", "Der Kuckuck und der Esel" oder "Hänschen klein" über Mundorgel-Klassiker wie "Die Affen rasen durch den Wald" oder "Meine Biber haben Fieber" bis hin zu einigen neueren Kindergarten-Hits wie "Stups der kleine Osterhase".

Und zum Glück ist Sybille Hein furchtlos genug, um auch Lieder aufzunehmen, bei deren Texten manchen Eltern vielleicht zusammenzucken mögen. "Sabinchen war ein Frauenzimmer" etwa oder "Die Moritat von Mackie Messer". Kinder werden einen Riesenspaß damit haben und ganz nebenbei etwas über vergangene Zeiten lernen, wenn man sich die Mühe macht und die nötigen Erklärungen liefert.

40 Lieder hat Sybille Heins Bühnenpartner Falk Effenberger für die beigefügte CD neu arrangiert und eingesungen. Die leicht schrille Interpretation ist für Eltern vermutlich gewöhnungsbedürftig, könnte aber im Kinderzimmer in die Heavy Rotation gehen.

