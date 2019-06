Stand: 14.06.2019 11:50 Uhr

Die besten Lesetipps für den Sommer

Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz laden am 18. Juni um 10 Uhr zu einer literarischen Reise ein. Das Gemischte Doppel stellt unter anderem Bücher vor, die an der Côte Bleue, in Irland oder auf einer einsamen Insel spielen. Wer den Sommer im heimischen Garten verbringt, kann sich von Stoltenberg das Buch "Vom magischen Leuchten des Glühwürmchens bei Mitternacht" vorstellen lassen. Oder hört von Rainer Moritz, warum echte Bäume nicht weinen, und warum es "Unterm Birnbaum" auch gruselig sein kann.

Außerdem haben die Literaturexperten Krimis und neu übersetzte Klassiker im Angebot - wie zum Beispiel den neusten Streich von Friedrich Ani sowie "Robinson Crusoe". Aber das Gemischte Doppel liebt die Abwechslung, deshalb stellt es auch die neuen Romane von Colson Whitehead und Jane Gardam vor. Durch die Sendung führt Raliza Nikolov.

Annemarie Stoltenberg stellt vor:

Sy Montgomery : Vom magischen Leuchten des Glühwürmchens bei Mitternacht. Knesebeck, 24 €

: Vom magischen Leuchten des Glühwürmchens bei Mitternacht. Knesebeck, 24 € Daniela Sannwald : Audrey Hepburn. Eine Hommage. Ebersbach & Simon, 18 €

: Audrey Hepburn. Eine Hommage. Ebersbach & Simon, 18 € Cay Rademacher : Ein letzter Sommer in Méjean. Dumont, 22 €

: Ein letzter Sommer in Méjean. Dumont, 22 € Deborah Levy : Was das Leben kostet. Hoffmann und Campe, 20 €

: Was das Leben kostet. Hoffmann und Campe, 20 € Graham Norton : Eine irische Familiengeschichte. Kindler, 22 €

: Eine irische Familiengeschichte. Kindler, 22 € Friedrich Ani : All die unbewohnten Zimmer. Suhrkamp, 22 €

: All die unbewohnten Zimmer. Suhrkamp, 22 € Jane Gardam : Bell und Harry. Hanser Berlin, 20 €

: Bell und Harry. Hanser Berlin, 20 € Uwe Lehmann-Brauns : Benns letzte Lieben. Verbrecher Verlag, 24 €

: Benns letzte Lieben. Verbrecher Verlag, 24 € Herman Koch : Einfach leben. Kiepenheuer & Witsch, 7,99 €

: Einfach leben. Kiepenheuer & Witsch, 7,99 € Katrine Engberg: Blutmond. Diogenes, 24 €

Rainer Moritz stellt vor:

Robertson Davies : Der Fünfte im Spiel. Dörlemann, 25,00 €

: Der Fünfte im Spiel. Dörlemann, 25,00 € Leïla Slimani : All das zu verlieren. Luchterhand, 22 €

: All das zu verlieren. Luchterhand, 22 € Gerbrand Bakker : Echte Bäume weinen nicht. Suhrkamp, 14,95€

: Echte Bäume weinen nicht. Suhrkamp, 14,95€ Philippe Lançon : Der Fetzen. Tropen, 25 €

: Der Fetzen. Tropen, 25 € Andrea Wulf: Die Abenteuer des Alexander von Humboldt. C. Bertelsmann, 28 €

Die Abenteuer des Alexander von Humboldt. C. Bertelsmann, 28 € Raymond Queneau : Zazie in der Metro (Neuübersetzung). Suhrkamp, 22 €

: Zazie in der Metro (Neuübersetzung). Suhrkamp, 22 € Daniel Defoe : Robinson Crusoe (Neuübersetzung). Mare, 42 €

: Robinson Crusoe (Neuübersetzung). Mare, 42 € Annie Ernaux : Der Platz. Suhrkamp, 18 €

: Der Platz. Suhrkamp, 18 € Peter Peter : Vive la cuisine. Kulturgeschichte der französischen Küche. C. H. Beck, 22 €

: Vive la cuisine. Kulturgeschichte der französischen Küche. C. H. Beck, 22 € Theodor Fontane/Birgit Weyhe: Unterm Birnbaum. Carlsen, 12 €

Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz stellen gemeinsam vor:

Alina Bronsky : Der Zopf meiner Großmutter. Kiepenheuer & Witsch, 20 €

: Der Zopf meiner Großmutter. Kiepenheuer & Witsch, 20 € Benjamin Balint : Kafkas letzter Prozess. Berenberg, 25 €

: Kafkas letzter Prozess. Berenberg, 25 € Colson Whitehead: Die Nickel Boys. Hanser, 23 €

Eine Wiederholung der Sendung hören Sie am 23. Juni 2019 ab 20 Uhr in der Sendung Sonntagsstudio.

