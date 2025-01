"Frauen sind Heldinnen": Jojo Moyes liest in Hamburg Stand: 27.01.2025 11:06 Uhr Die Erfolgsautorin Jojo Moyes hat am Sonnabend ein vor allem weibliches Publikum im Thalia Theater in den Bann gezogen. Mit dabei hatte sie ihren neuen Roman "Zwischen Ende und Anfang", der viel mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. Beitrag anhören 3 Min

von Danny Marques Marçalo

Ausgiebig gejubelt wird schon direkt am Anfang, als Jojo Moyes auf die Bühne kommt. "Hamburg ist einer meiner Lieblingsorte in Deutschland", erzählt die Autorin dem Publikum, ganz der Vollprofi. Sie ist eine zierliche Frau mit blonden Haaren, trägt eine hellblaue Hose und Sakko. Darunter: ein T-Shirt, auf dem "Strong Female Lead" steht, also "starke weibliche Hauptfigur". So wie in ihrem neuen Roman "Zwischen Ende und Anfang", in der die Heldin nach einer Trennung ihr Leben neu zusammensetzen muss.

Roman im bekannten Jojo-Moyes-Sound

"Ich denke, es geht um das Vergeben, dass wir nicht die gleichen Fehler machen wie die Generationen vor uns", sagt Moyes über ihr Buch. "Ich hoffe aber auch, dass es lustig ist. Ich wollte es nicht zu ernst machen."

Zu Ernst ist es auch nicht geworden. Der Roman hat den bei Fans sehr beliebten Jojo-Moyes-Sound: lustig, aber nicht albern; ernst, aber nicht schwer. Außerdem steckt viel von Moyes selbst in diesem neuen Roman. Auch sie hat eine Trennung hinter sich, ist von einem großen Anwesen auf dem Land zurück nach London gezogen, kümmert sich um ihre Kinder und Tiere - wie ihre Heldin im Roman.

Jojo Moyes: "Frauen müssen alles zusammenhalten"

Nach einer Trennung hätten Frauen es oft viel schwerer als Männer, ist Moyes' Beobachtung. "Viele Frauen, die ich kenne, müssen alles zusammenhalten", so die Autorin. "Sie müssen sich um die Großeltern, die Kinder, Teenager und die Haustiere kümmern. Sie versuchen, im Job dranzubleiben, machen den Haushalt und sind diejenigen, die sich erinnern, wer wann Geburtstag hat und dass Opa besucht werden muss." Frauen seien Heldinnen - und wunderbar.

Gut 900 Menschen sind an diesem Abend ins Thalia Theater gekommen. Über 90 Prozent davon sind Frauen, das ist auffällig. Es ist offensichtlich, dass Moyes es schafft, in ihren Büchern auszudrücken, was vor allem viele Frauen erleben und fühlen. Fragt man die Männer im Publikum, was sie heute zu Jojo Moyes führt, ist die Antwort immer die gleiche: "Meine Frau."

Das Älterwerden macht der Autorin Sorgen

55 Jahre ist Moyes mittlerweile alt. Auf ihrem Instagram-Kanal kann man sehen, wie sie kürzlich mit Haien schwimmen war. Das sei die Erfüllung eines Lebenstraums gewesen, sagt sie. Das Älterwerden macht ihr durchaus Sorgen: "In 15 Jahren bin ich 70. So alt wie meine Mutter, als sie starb. Ich will sichergehen, dass ich so viel Spaß und Arbeit habe, wie ich kann. Dass mein Leben so erfüllt ist wie möglich."

Nach 90 Minuten endet der Abend mit Jojo Moyes - einer Frau, die so wirkt wie ihre Romane: charmant, witzig, klug und sehr nahbar. Eine echte Bestsellerin!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 27.01.2025 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane