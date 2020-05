Stand: 28.05.2020 08:56 Uhr - NDR Kultur

Frankfurter Buchmesse 2020 findet im Herbst statt von Katja Weise

Lange hat die Branche auf die Entscheidung gewartet, jetzt steht es fest: Die Frankfurter Buchmesse soll 2020 stattfinden. Das hat der Aufsichtsrat der Frankfurter Buchmesse am Mittwoch entschieden. "Dezentral" und "virtuell" - diese beiden Schlagworte nannte der Direktor der Frankfurter Buchmesse Jürgen Boos in seinem Statement. Die Bücherschau soll vom 14. bis zum 18. Oktober nicht nur auf dem Messegelände stattfinden, sondern an vielen Orten.

Die Stadt Frankfurt kündigte an, unter anderem die Paulskirche und den Kaisersaal im Römer zur Verfügung zu stellen. Man habe sich auf ein Hygiene- und Sicherheitskonzept geeinigt, mit dem sowohl die Sicherheit von Ausstellern und Mitarbeitern als auch von Besuchern gewährleistet werden könne.

Neues Konzept der Buchmesse

Mit einem Hygienekonzept soll die Frankfurter Buchmesse im Oktober stattfinden: Stände werden größer, die Gänge breiter, Vieles finde virtuell statt. Das Gastland ist Kanada.







Frankfurter Buchmesse 2020: Besucherzahl begrenzt

In den vergangenen Jahren tummelten sich mehr als 300.000 Menschen in den Messehallen, die Zahl müsse man nun begrenzen. Am Wochenende soll aber sogar Lesepublikum willkommen sein. "In diesem Jahr ist es wichtiger als je zuvor, die Frankfurter Buchmesse durchzuführen. Mit der Präsenz auf dem Messegelände, Buchevents vor Ort und virtuell schaffen wir Aufmerksamkeit für Autorinnen und Autoren, für die Branche, für unsere Themen", erklärte Direktor Boos.

Auftritt des Gastlandes Kanada noch unklar

Sicher ist, dass auch weniger internationale Gäste kommen werden. Wie beispielsweise der Auftritt des Gastlandes Kanada aussieht, ist noch unklar. Karin Schmidt-Friderichs, die Vorsteherin des Börsenvereins sprach von einer mutigen und wegweisenden Entscheidung: "Unsere Gesellschaft braucht Bücher, den Kulturdialog und die lebendige Debatte in dieser Zeit mehr denn je." Weitere Details zur Buchmesse sollen im Laufe des Donnerstags bekannt gegeben werden.

