Fitzeks "Elternabend" ist das meistverkaufte Buch 2023 Stand: 20.12.2023 17:43 Uhr Mit "Elternabend" hat Bestseller-Autor Sebastian Fitzek laut Media Control den am häufigsten verkauften Roman des Jahres geschrieben. Bei den Sachbüchern liegt Prinz Harrys Autobiografie "Reserve" vorne.

Dass Sebastian Fitzek zu den beliebtesten Autoren in Deutschland zählt, ist keine Überraschung. Wohl eher, dass er in diesem Jahr die Bestseller-Listen stürmte, das kein Thriller ist. Um nach einem Diebstahl zu entkommen, platzen ein Mann und eine Frau in den Elternabend einer 5. Klasse. Ihnen bleibt keine andere Wahl: Sie müssen in die Rolle der Eltern eines Kindes schlüpfen.

Videos 20 Min Autor Sebastian Fitzek bei der NDR Talk Show Mit seinen Thrillern hat er bereits über 15 Millionen Bücher verkauft. Sein neues Buch "Elternabend" ist ausdrücklich kein Thriller. 20 Min

Prinz Harrys "Reserve" bei den Sachbüchern vorn

Bei den Sachbüchern liegt Prinz Harrys Autobiografie "Reserve" vorne. Schon vor ihrem Erscheinen sorgte das Buch des Prinzen für reichlich Schlagzeilen. Die Biografie ist gespickt mit pikanten Details über sein Privatleben und Vorwürfen gegenüber seiner Familie. Mittlerweile wurden über 360.000 Exemplare auf dem deutschsprachigen Markt verkauft.

Überraschungserfolge auf den Plätzen 2 und 3

Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die Überraschungen des Jahres: Das Debattenbuch "Der Osten. Eine westdeutsche Erfindung" von Dirk Oschmann konnte rund 174.000 Mal verkauft werden. Und der Abgesang auf die traditionelle bäuerliche Landwirtschaft des Historikers Ewald Frie, "Ein Hof und elf Geschwister", wurde ebenfalls mehr als 130.000 Mal verkauft.

