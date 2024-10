Die drei ???: 45 Jahre Hörspielfieber zum Autofahren und Einschlafen Stand: 11.10.2024 06:00 Uhr Die drei ??? ermitteln mittlerweile seit fast einem halben Jahrhundert. Am 12. Oktober 1979 erschien die erste Folge "Die drei ??? und der Super-Papagei" der Kult-Serie und ist seitdem aus Kinder- und Schlafzimmern nicht mehr wegzudenken.

von Joschka Brings

Allein die Titelmusik löst bei vielen Fans wohlige Stimmung aus - egal ob aus den Neunzigern oder die ganz frühe Version. Ein paar Erkennungsmelodien kommen schon in 45 Jahren "drei Fragezeichen" zusammen. So lange ist es nämlich her, dass die erste Folge erschienen ist: "Die drei ??? und der Super-Papagei".

Seitdem ist die Sprecher-Besetzung der drei unverändert: Oliver Rohrbeck, bei der ersten Produktion 13 Jahre alt, spricht noch heute den 1. Detektiv Justus Jonas: "Die technischen Neuerungen haben wir alle mitgemacht, das hat sich geändert. Wir können Auto fahren, wir können ein Handy benutzen, und wir haben Computer, kein Fax mehr. Also, das hat sich inhaltlich geändert, aber von unserer Aufnahmeweise hat sich eigentlich reichlich wenig geändert."

Spotify zählt bis zu sechsstellige Klickzahlen für "Die drei ???"

Rohrbeck und seine Kollegen Jens Wawrczek und Andreas Fröhlich sprechen auch nach all dieser Zeit die immer jugendlichen Ermittler. Wie sie das bis heute hinbekommen, verrät ???-Fragezeichen-Produzentin Heikedine Körting: "Sie haben alle keinen so schlimmen Stimmbruch gehabt, die sind alle irgendwie so gemütlich durchgerutscht. Und sie haben alle noch eine kindliche Seele. In dem Moment, wo sie an die Texte rangehen, sind sie eben nicht mehr Oliver mit einer anderen Rolle, sondern sie fühlen sich hinein."

Auch Körting ist seit der ersten Folge dabei: Sie gilt heute unter anderem dank der drei Fragezeichen als erfolgreichste Hörspielproduzentin der Welt, die mittlerweile 229 Folgen sind weit über hundert Mal mit goldenen und Platin-Schallplatten ausgezeichnet. Heute haben die Folgen bei Spotify sechsstellige Klickzahlen. Dass der Erfolg so lange andauern würde, danach sah es in den Neunzigern nicht aus, erinnert sich Körting: "Wir dachten eigentlich, damit ist Schluss. Eh man es sich versah, denkt man plötzlich, nanu, plötzlich wird wieder Kassette gekauft."

Erfolgsfaktoren: Beständigkeit und Nostalgie-Faktor

So gibt es heute rund um die drei Ermittler aus Rocky Beach eine riesige Fangemeinde quer durch die Generationen. Sie füllen große Arenen mit Live-Hörspielen. Und "Die drei ???" werden nicht müde, auch weiterhin neue, junge Zuhörerinnen und Zuhörer zu gewinnen. Zum Beispiel mit einem Social Media-Video darüber, wie die drei ??? als Jugendliche heute eigentlich sprechen würden. Natürlich nur mit Augenzwinkern. Denn auch aktuelle Folgen versprühen den Charme der goldenen Hörspielzeit.

Beständigkeit und ein gewisser Nostalgie-Faktor sorgen für den anhaltenden Erfolg - auch nach fast einem halben Jahrhundert. So ist es kein Wunder, dass die drei Fragezeichen um Oliver Rohrbeck noch lange keinen Grund sehen, aufzuhören: "Da müsste schon einer von uns dreien umkippen oder aufhören wollen. Wir haben längst einen 'Das ist Kindheit'-Status - für uns ist das ja auch Kindheit. Das ist so ein wichtiger Status, wenn man den einmal hat, dann muss man den schön in Ehren halten."

