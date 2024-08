"TKKG", "Fünf Freunde", "???": Heikedine Körting über ihr Erfolgsgeheimnis Stand: 17.08.2024 06:00 Uhr In vermutlich jedem deutschen Kinderzimmer laufen sie rauf und runter: die berühmten Hörspiele von "TKKG", den "Fünf Freunden" oder den "???". Dahinter steht die Produzentin Heikedine Körting, die erfolgreichste Hörspielproduzentin der Welt. Ein Porträt.

Heikedine Körting geht mit offenen Ohren durch die Welt. Immer ist sie auf der Suche nach Geräuschen. Die Sounds für ihre Produktionen wählt sie immer passend zu einer Sprecherstimme aus. Manchmal dürften die Schauspieler*innen sie beim Sprechen sogar selbst entstehen lassen, erzählt Heikedine Köting auf dem roten Sofa bei DAS!. Zum Beispiel liege das berühmte Dietrich-Set des Detektivs Peter Shaw von "Die drei ???" tatsächlich bei den Aufnahmen auf dem Tisch. Schauspieler Jens Wawrczeck lässt die Schlüssel beim Sprechen klimpern.

Abtauchen in eine andere Welt - in einer alten Villa in Hamburg

Sie studierte Jura, wollte eigentlich Journalistin werden. Stattdessen prägte sie seit mehr als 50 Jahren Millionen von Kindern, indem sie eigene Welten aus Tönen und Geräuschen erschafft. Über 2.000 Geschichten hat die Produzentin in ihrem Studio in der alten Villa in Hamburg aufgenommen. Hörspiele sind ihr Leben: "Abends macht man die Augen zu und die Ohren auf. Dann sage ich immer: Film ab!", so Körting.

Begeisterung über Generationen hinweg, eigener Guinness-Rekord

Mehr als 50 Millionen Mal wurden die Tonträger der "Die drei ???"-Hörspiele verkauft - alle produziert in Körtings Studio. Dafür gab es inzwischen über 150 Gold- und Platin-Schallplatten, sogar einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet die Reihe. "Die drei ???" sind die erfolgreichste Hörspielproduktion weltweit. Heikedine Körting kommentiert das bescheiden: "Ich kriege zwar die goldenen Schallplatten und Platin. Aber verdient haben es alle zusammen. Schließlich habe ich meine Schauspieler und Autoren und alles, was dazu gehört." Inzwischen hören mehrere Generationen ihre Hörspiele: Die Kinder, für die sie gemacht sind und die Eltern, die damit groß geworden sind.

"Die ???" Aus Amerika nach Hamburg

Ursprünglich kommen "Die drei ???" aus Amerika, wo sie "The Three Investigators" hießen - und wenig erfolgreich waren. Heikedine Körting erinnert sich noch gut daran, wie sie erstmals mit den Fragezeichen in Berührung kam: "Ich hatte vorher Fünf Freunde produziert und viele Märchen. Ich habe immer mit Kindern ein Brainstorming gemacht, zum Beispiel mit den Kindern meines Bruders und denen aus der Nachbarschaft. Und ich habe sie gefragt: Was findet ihr denn toll? Da war ein Kind dabei, das zu mir gesagt hat: Heikedine, hast du das hier schon gelesen? Das war dann die Geschichte vom seltsamen Wecker. Und ich war sofort begeistert. Das ist so eine fantasievolle Welt und super spannend. Da habe ich gedacht: Das müssen wir machen!"

Sport vor der Produktion, damit es echt klingt

Auch die drei Schauspieler der drei Detektive sind inzwischen Kult. Für viele klingen sie noch fast genauso wie damals in den ersten Folgen. "Die drei haben alle keinen starken Stimmbruch gehabt", erzählt Heikedine Körting. "Außerdem haben sie noch eine kindliche Seele. Sie sind nicht mehr Oliver oder Jens oder Andreas, sondern sie fühlen sich hinein. Sie sprechen ganz normal, bloß vom Sinn her ein bisschen fröhlicher, kindlicher."

Oliver Rohrbeck, der den ersten Detektiv Justus Jonas spricht, erzählt, er sei zu keiner anderen Person so oft gereist, wie zu Heikedine Körting ins Studio. Er erinnert sich an manche Besonderheiten bei den Aufnahmen, damit es auch wirklich echt klingt: Zum Beispiel, dass er und seine Kollegen manchmal erstmal sportlich werden mussten, wenn sie in einer Szene, in der das wichtig war, nicht genug außer Atem gewesen seien. Dann wären sie draußen eine Runde die Straße hoch und runter gerannt, wieder ins Studio gekommen und sofort startete die Aufnahme.

"Die drei ???" werden noch gemeinsam aufgenommen

Die Schauspielerinnen und Schauspieler sitzen in Körtings Studio auch tatsächlich zusammen an dem großen runden Tisch vor den Mikros, wenn sie eine Folge einsprechen. Das ist heute nicht mehr überall so. Oft werden Stimmen "ge-x-t", das bedeutet, sie werden einzeln aufgenommen und später in der Produktion zusammengefügt.

Wenn sie zusammensitzen, werde es lebendiger, so Körting. "Dann können sie sich angucken und sind freier. Andere freuen sich immer, dass es bei diesen Produktionen noch so echt ist, weil so viel ge-x-t wird."

TKKG - Die vier Freunde sind aus Niedersachsen

Die vier Freunde Tim, Karl, Klößchen und Gaby, besser bekannt als TKKG, sind eine weitere Hörspiellegende, die durch Heikedine Körting berühmt geworden ist. 1979 erfand Rolf Kalmuczak alias Stefan Wolf TKKG als Jugendbuchreihe. Sie spielt wahrscheinlich am Internatsgymnasium Pädagogium in Bad Sachsa im niedersächsischen Harz - der Schule von Stefan Wolf. Dort gehen die vier Freunde bis heute hin. Sie sind also Niedersachsen. 1981 erschien das erste Hörspiel, produziert von Körting beim Label Europa. Seit 43 Jahren lösen TKKG Kriminalfälle.

Gespür für die richtigen Stimmen

"Ich bin ein absoluter Hörmensch", sagt Heikedine Körting. Früher sei sie viel im Theater gewesen und habe im Radio jedes Hörspiel gehört, das gesendet wurde. Dadurch habe sie ein Gespür dafür bekommen. Viele Stimmen, die sie als Kinder für ihre Produktionen ausgesucht hat, sind später Schauspieler geworden. Auch wenn sie bereits so viel Erfolg hatte, gibt es noch Träume, die sie gerne noch verwirklichen würde: "Ich wollte immer mal einen Kinofilm machen."

