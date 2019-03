Stand: 29.03.2019 12:15 Uhr

Hamburgische Bürgerschaft produziert Kinder-Hörspiel

Die Alster-Detektive - das sind Johanna, Koko, Marek und Lucas, die in Hamburg Kriminalfälle lösen und dabei auch immer wieder mit der Politik der Stadt zu tun haben. Herausgeberin der Hörspiele ist die Hamburgische Bürgerschaft. Junge Hörerinnen und Hörer sollen auf unterhaltsame Weise einen Eindruck von Politik erhalten. Vor zehn Jahren war Premiere für die Detektive - zum Jubiläum ist nun der sechste Fall herausgekommen: "Langfinger-Alarm".

Die vier Alster-Detektive lieben ihre Heimatstadt Hamburg und mischen sich ein, wenn ihnen etwas auffällt. Von Giftfässern im Hafen, Tierquälerei, Schutzgelderpressung über Graffiti-Schmierereien bis hin zu Lebensmittelskandalen - den Alster-Detektiven ist kein Fall zu kniffelig. Beim Mitmischen in ihrer Stadt haben sie Jörg Strasser kennengelernt - einen Abgeordneten des Hamburger Landesparlaments, bei dem sie immer wieder mit Fragen zur Politik anklopfen. Mit ihm und Kommissar Bredeke vom Landeskriminalamt haben die Freunde schon fünf Kriminalfälle gelöst und miese Ganoven zur Strecke gebracht. In ihrem neuesten Fall, "Langfinger-Alarm", werden die vier selbst Opfer eines Taschendiebes auf dem Hamburger Hafengeburtstag. Im Hamburger Rathaus hat am 23. März eine Live-Uraufführung der Folge stattgefunden, zu der über 500 Zuhörer kamen.

Erklären, wie die Politik der Stadt funktioniert

Das Besondere dieser Kinderhörspielreihe: Sie wird von der Hamburgischen Bürgerschaft herausgegeben, um Kindern auf unterhaltsame Weise zu vermitteln, wie die Politik in der Stadt funktioniert. Die heutige Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit erzählt, wie vor zehn Jahren alles anfing: "Die Idee zu der Hörspielreihe hatte mein Mitarbeiter Marco Wiesner. Ich erinnere mich noch gut daran, wie er in den Kinder- und Jugendausschuss der Bürgerschaft kam, in dem ich damals Vorsitzende war, und das Projekt vorstellte. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich waren sofort begeistert und haben beschlossen, es zu machen."

Belehrungen, die nicht nerven

Der Auftrag ging an den bekannten Sprecher Oliver Rohrbeck, der sich mit seiner Produktionsfirma eine Geschichte ausdenken sollte. "Wir wollten eine Rahmenhandlung, die nicht nur belehrend ist, sondern die spielerisch aufgebaut ist und die Kinder interessiert. Denn uns wurde erzählt, dass Kinder in den Schulen immer viele Broschüren bekommen, die dann im Müll landen", erzählt Rohrbeck.

"Die Alster-Detektive kommen immer wieder zu dem Abgeordneten Strasser, seine Tür steht für die vier offen. Und ganz nebenbei erklärt er ihnen, was eine kleine oder eine große Anfrage ist, wann abgestimmt wird und worüber. Es ist gut gemacht, ohne dass es nervt", so Rohrbeck.

Andere Landtage ziehen nach

"Die Geschichten sind parteiübergreifend, alle Parteien spielen immer wieder eine Rolle. Sie werden auch namentlich genannt und den Kindern wird erklärt, welche Funktionen sie haben. In dem neusten Fall wird auch das Wählen gehen thematisiert", so Carola Veit.

Das Konzept geht auf. Seit dem Start vor zehn Jahren wurden 700.00 CDs verteilt, dazu kommen Downloads, Zusammenarbeit mit Schulen, eine Rallye durch die Stadt und neuerdings auch die Alster-Detektiv-Büche. Da horchen auch andere Landespolitiker auf. "Meine Kolleginnen und Kollegen kennen alle die Alster-Detektive. Es gibt mittlerweile auch die ersten Landtage, die ebenfalls Hörspiele herausgeben. So sind die Schlei-Detektive in Schleswig-Holstein entstanden", erzählt Veit.

