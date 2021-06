Das Gemischte Doppel empfiehlt Bücher für den Sommer(urlaub) Stand: 11.06.2021 12:00 Uhr Das Gemischte Doppel präsentiert zum Frühsommer literarische Neuerscheinungen - Romane, Sachbücher und Lyrik. Mit dabei: Neues von Sebastian Barry, Maarten t’Hart und Leïla Slimani.

Wo und wie verbringen Sie Ihren Sommer? Zieht es Sie in diesem Jahr in die Ferne oder bleiben Sie Zuhause? In jedem Fall haben wir einen guten Tipp: Denn Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz laden Sie am Dienstag, 15. Juni, zu einer literarischen Reise ein. Das Gemischte Doppel stellt auf NDR Kultur unter anderem Bücher vor, die bei den Nenzen in West-Sibirien, im heißen Marokko und in freier Natur spielen.

Neue Bücher von Sebastian Barry, Maarten t’Hart, Leïla Slimani

Lassen Sie sich von Rainer Moritz an die Strände Europas oder in die afrikanische Steppe entführen: Er stellt ein Buch über den "Baobab" vor, die mächtigen Affenbrotbäume. Annemarie Stoltenberg analysiert unter anderem die Paare, die in Peter Richters Roman "August" in den amerikanischen Hamptons am Pool liegen. Außerdem haben unsere Literaturexperten Krimis und neuübersetzte Klassiker im Angebot. Aber das Gemischte Doppel liebt die Abwechslung: Deshalb stellt es auch die neuen Romane von Maarten t’Hart, Leïla Slimani und Sebastian Barry vor.

Die Bücher der dreistündigen Jubiläumssendung

Klaus Modick : "Moos". Kiepenheuer & Witsch, 10 €

: "Moos". Kiepenheuer & Witsch, 10 € Bettina Baltschev : "Am Rande der Glückseligkeit". Berenberg, 25 €

: "Am Rande der Glückseligkeit". Berenberg, 25 € Christoph Hein : "Guldenberg". Suhrkamp, 23 €

: "Guldenberg". Suhrkamp, 23 € Adelheid Duvanel : "Fern von hier". Limmat, 39 €

: "Fern von hier". Limmat, 39 € Christa Baumberger (Hg.) : "Friedrich Glauser 'Jeder sucht sein Paradies ...". Limmat, 58 €

: "Friedrich Glauser 'Jeder sucht sein Paradies ...". Limmat, 58 € Anja Kampmann : "der hund ist immer hungrig". Hanser, 20 €

: "der hund ist immer hungrig". Hanser, 20 € Marc Engelhardt : "Baobab". Matthes & Seitz, 20 €

: "Baobab". Matthes & Seitz, 20 € Anna Nerkagi : "Weiße Rentierflechte". Faber & Faber, 22 €

: "Weiße Rentierflechte". Faber & Faber, 22 € Sadie Jones : "Die Skrupellosen". Übersetzt von Wibke Kuhn. Penguin, 22

: "Die Skrupellosen". Übersetzt von Wibke Kuhn. Penguin, 22 Leïla Slimani : "Das Leben der Anderen". Luchterhand, 22 €

: "Das Leben der Anderen". Luchterhand, 22 € Sebastian Barry : "Annie Dunne". Steidl, 24 €

: "Annie Dunne". Steidl, 24 € Gunter Gerlach : "Ein falsches Wort und du bist tot". LiteraturQuickie, 19 €

: "Ein falsches Wort und du bist tot". LiteraturQuickie, 19 € Friedrich Ani : "Letzte Ehre". Suhrkamp, 22 €

: "Letzte Ehre". Suhrkamp, 22 € Claire Messud : "Wunderland". Hoffmann und Campe, 24 €

: "Wunderland". Hoffmann und Campe, 24 € Larissa Bendel : "Eselgrün". Trediton, 8,99 €

: "Eselgrün". Trediton, 8,99 € Peter Handke : "Mein Tag im anderen Land". Suhrkamp, 18 €

: "Mein Tag im anderen Land". Suhrkamp, 18 € Michael Krüger : "Meteorologie des Herzens". Berenberg, 20 €

: "Meteorologie des Herzens". Berenberg, 20 € Peter Buwalda : "Otmars Söhne". Rowohlt, 24 €

: "Otmars Söhne". Rowohlt, 24 € Alexander Moritz Frey : "Solneman der Unsichtbare". Elsinor, 22 €

: "Solneman der Unsichtbare". Elsinor, 22 € Steve Sem-Sandberg : "W.". Klett-Cotta, 25 €

: "W.". Klett-Cotta, 25 € Lothar Müller : "Adrien Proust und sein Sohn Marcel". Wagenbach, 22 €

: "Adrien Proust und sein Sohn Marcel". Wagenbach, 22 € Alexander Moritz Frey : "Solneman der Unsichtbare". Elsinor, 22 €

: "Solneman der Unsichtbare". Elsinor, 22 € Hermann Stresau : "Von den Nazis trennt mich eine Welt". Klett-Cotta, 24 €

: "Von den Nazis trennt mich eine Welt". Klett-Cotta, 24 € Peter Richter : "August". Hanser, 22 €

: "August". Hanser, 22 € Kiley Reid : "Such A Fun Age". Ullstein, 22 €

: "Such A Fun Age". Ullstein, 22 € Teresa Präauer : "Das Glück ist eine Bohne". Wallstein, 24 €

: "Das Glück ist eine Bohne". Wallstein, 24 € Maarten t’Hart: "Der Nachtstimmer". Piper, 24 €

Eine Wiederholung hören Sie im NDR Kultur Sonntagsstudio am 20. August um 20 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Gemischtes Doppel | 15.06.2021 | 10:00 Uhr