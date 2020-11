Buchtipps für den Winter vom Gemischten Doppel Stand: 25.11.2020 06:00 Uhr Das Gemischte Doppel stellt im Rahmen der NDR Büchertage die besten Bücher des Winters vor. Mit dabei: Neues von Olga Tokarczuk und Stephen Fry, ein literarischer Kalender und ein Weihnachtssachbuch.

Der Norden liest - Die NDR Büchertage

Vom 25. bis 29. November feiert der ganze NDR das Buch und das Lesen - und NDR Kultur feiert natürlich mit. NDR Kultur Literaturexpertin Annemarie Stoltenberg, Moderatorin Raliza Nikolov und der Chef des Hamburger Literaturhauses Rainer Moritz empfehlen am 27. November drei Stunden lang live auf NDR Kultur die besten Bücher dieses Winters - und machen damit den Auftakt zu diesem bücherreichen Adventswochenende.

Neue Romane von Sally Rooney, Olga Tokarczuk und Stephen Fry

Rainer Moritz stellt etwa die aktuellen Bücher der jungen irischen Autorin Sally Rooney und der Literaturnobelreisträgerin Olga Tokarczuk vor. Außerdem nimmt er die Hörerinnen und Hörer mit seinen Buchtipps mit nach Island, nach Sibirien und an die Elbe. Mit Annemarie Stoltenberg geht es unter anderem in die 1970er-Jahre in ein Dorf am Niederrhein, wo Christoph Peters aktuelles Buch spielt. Außerdem empfiehlt sie neu erzählte antike Heldensagen von Stephen Fry und ein Buch über die Liebe zwischen Romy Schneider und Alain Delon.

Und wenn Sie an diesem Weihnachtsfest einmal auf den traditionellen Braten verzichten möchten, empfiehlt Nigel Slater in seinem Kochbuch "Greenfeast" die besten vegetarischen Rezepte für den Herbst und Winter.

Die Bücher der dreistündigen Sendung

