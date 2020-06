Stand: 12.06.2020 15:00 Uhr - NDR Kultur

Buchtipps für den Sommer(urlaub)

Wie verbringen Sie in diesem Jahr Ihren Urlaub? Gehören Sie zu denen, die aufgrund der Corona-Pandemie lieber zu Hause bleiben? Dann laden Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz Sie am Dienstag, 16. Juni von 10 bis 13 Uhr zu einer literarischen Reise ein.

Romane von Russo, Reemtsma und Agatha-Christie-Biografie

Das Gemischte Doppel stellt im Gespräch mit Raliza Nikolov unter anderem Bücher vor, die in Skandinavien, im österreichischen Klagenfurt und in der Lüneburger Heide spielen. Mit Stoltenberg geht es außerdem gleich zweimal nach Berlin: Mit dem Roman "Arbeit" von Thorsten Nagelschmidt und einem Buch über die Geheimnisse der Spree. Bei Rainer Moritz weht dagegen der Duft der "Offene(n) See" durchs Programm oder Sie checken mit ihm gemeinsam in Anita Brookners "Hotel du Lac" ein. Gemeinsam stellen unsere beiden Literaturexperten das erste Kinderbuch von Jan Philipp Reemtsma und den neuen Roman "Jenseits der Erwartungen" von Richard Russo vor. Außerdem ist eine bemerkenswerte Biografie über die Erfinderin von Miss Marple und Hercule Poirot, Agatha Christie, erschienen und das Duo empfiehlt die literarische Wiederentdeckung "Die Straße": Der Roman von Ann Petry erzählt die Geschichte einer jungen schwarzen Frau in einer rassistischen Gesellschaft. Dieser erschien 1946 und ist immer noch aktuell.

Die Bücher der dreistündigen Sendung

Gerhard Henschel : " SOKO Heidefieber". Hoffmann und Campe, 18 €

: " SOKO Heidefieber". Hoffmann und Campe, 18 € Susanne Kerckhoff: "Berliner Briefe". Das Kulturelle Gedächtnis", 20 €

"Berliner Briefe". Das Kulturelle Gedächtnis", 20 € Hans Joachim Schädlich : "Die Villa". Rowohlt, 20 €

: "Die Villa". Rowohlt, 20 € Benjamin Myers : "Offene See". DuMont, 20 €

: "Offene See". DuMont, 20 € Thorsten Nagelschmidt : "Arbeit". S.Fischer, 22 €

: "Arbeit". S.Fischer, 22 € Peter Urban-Halle/Henning Vangsgaard (Hrsg.) : "Licht überm Land: Dänische Lyrik vom Mittelalter bis heute". Hanser, 36 €

: "Licht überm Land: Dänische Lyrik vom Mittelalter bis heute". Hanser, 36 € Anton Berg : "18". Bastei Lübbe, 14,90 €

: "18". Bastei Lübbe, 14,90 € Mikael Niemi : "Wie man einen Bären kocht". Btb, 20 €

: "Wie man einen Bären kocht". Btb, 20 € Barbara Sichtermann : "Agatha Christie". Osburg, 24 €

: "Agatha Christie". Osburg, 24 € Mary MacLane : "Ich erwarte die Ankunft des Teufels". Reclam, 18 €

: "Ich erwarte die Ankunft des Teufels". Reclam, 18 € Jan Philipp Reemtsma/Nikolaus Heidelbach : "Weg war das Ihmchen!" Kampa, 28 €

: "Weg war das Ihmchen!" Kampa, 28 € Anna Katharina Hahn : "Aus und davon". Suhrkamp, 24 €

: "Aus und davon". Suhrkamp, 24 € Florian Jaenicke : "Wer bist Du?" Aufbau, 24 €

: "Wer bist Du?" Aufbau, 24 € Egyd Gstättner : "Klagenfurt". Picus, 20 €

: "Klagenfurt". Picus, 20 € Anita Brookner : "Hotel du Lac". Eisele, 20 €

: "Hotel du Lac". Eisele, 20 € Katrin Schumacher : "Füchse". Matthes & Seitz, 20 €

: "Füchse". Matthes & Seitz, 20 € Carl-Peter Steinmann : "Im Fluss der Zeit. Geheimnisse links und rechts der Spree. Transit", 18 €

: "Im Fluss der Zeit. Geheimnisse links und rechts der Spree. Transit", 18 € Richard Russo : "Jenseits der Erwartungen". DuMont, 22 €

: "Jenseits der Erwartungen". DuMont, 22 € Marie-France Hirigoyen : "Die toxische Macht der Narzissten und wie wir uns dagegen wehren". C. H. Beck, 16,95 €

: "Die toxische Macht der Narzissten und wie wir uns dagegen wehren". C. H. Beck, 16,95 € Ann Petry: "Die Straße". Nagel & Kimche, 24 €

"Die Straße". Nagel & Kimche, 24 € Tess Hadley : "Zwei und zwei". Kampa, 22 €

: "Zwei und zwei". Kampa, 22 € Joachim Zelter : "Imperia". Klöpfer, Narr, 22 €

: "Imperia". Klöpfer, Narr, 22 € Kent Haruf : "Kostbare Tage". Diogenes, 24 €

: "Kostbare Tage". Diogenes, 24 € Melitta Breznik : "Mutter". Luchterhand, 18 €

: "Mutter". Luchterhand, 18 € Ulrich Johannes Schneider : "Der Finger im Buch". Piet Meyer, 28,40 €

: "Der Finger im Buch". Piet Meyer, 28,40 € Nina Wähä: "Vaters Wort und Mutters Liebe". Heyne, 22 €

