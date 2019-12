Stand: 13.12.2019 12:13 Uhr

Buchtipps für Kinder zu Weihnachten von Katharina Mahrenholtz

Viele Eltern und Großeltern stehen in diesen Tagen wieder vor den vollen Regalen in den Kinderbuchabteilungen und fragen sich, welches Buch das richtige zu Weihnachten ist. Katharina Mahrenholtz hat drei Highlights für Kinder aus dem aktuellen Programm zusammengestellt.

"Die furchtlosen Fünf … tun das Falsche, aber richtig!"

Darum geht's: eine Kinderbande auf einer haarsträubenden Mission

Irland 1990: Während das ganze Land die Fußballweltmeisterschaft im Fernsehen verfolgt, begehen die Freunde Jeremy, Sumo, Walker, Charlie und Johnny einen Raubüberfall. Sie brauchen dringend Geld für Johnnys totkranke Mutter - denn sie sind sicher: Wenn sie nur nach Amerika fliegen könnte, würde sie dort von einem Spezialisten geheilt werden. Die Fünf haben einen gut durchdachten Plan, der unter anderem vorsieht, eine Oma von der Kasse der Tankstelle wegzulocken und in der Toilette einzusperren. Das Ganze klappt tatsächlich, allerdings türmen sich nach der Tat die Probleme. Das Geld reicht nicht, ein weiterer Überfall ist nötig, dann werden sie von der Polizei gesucht und müssen fliehen. Dieser Roman ist ein Feuerwerk der Kinderliteratur: das Buch ist tragisch und komisch, spannend bis zur letzten Seite - und es regt in vielerlei Hinsicht zum Nachdenken an. Ein Tipp an die schenkenden Erwachsenen: einfach mal mitlesen, denn Anna McPartlin gibt einen zu Herzen gehen Einblick in das magische Denken von Kindern, die sich ihrer Sache einfach vollkommen sicher sind.

"Bund der Schattenläufer"

Darum geht's: zwei Freunde und jede Menge Feinde

Endlich mal wieder ein richtig guter Fantasyroman für Kinder: Die Autoren haben eine großartige Welt geschaffen - Freestone, eine Stadt als letzte Bastion gegen eine feindliche Außenwelt. Als der zwölfjährige Elfenjunge Zed in die Zauberergilde von Freestone aufgenommen wird, geht sein größter Traum in Erfüllung. Doch das Glück währt nur kurz: Die Anführerin der Abenteurergilde macht von ihrem Recht Gebrauch, einen Lehrling für sich zu beanspruchen. Sie wählt Zed für ihre Schattenläufer aus, die die Stadt gegen Bedrohungen von außen verteidigen müssen. Eine hochgradig gefährliche Aufgabe, wie Zed sehr bald merkt. Super spannend, überzeugende Charaktere - man freut sich jetzt schon auf Band zwei, der Ende Januar erscheint!

"Die beste Bahn meines Lebens"

Darum geht's: Freundschaft mit Hindernissen

Und noch ein herausragendes Debüt: Jan kann richtig gut schwimmen, hat aber große Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Das würde er an seiner neuen Schule gern erst mal geheim halten, was sich aber als ziemlich schwierig erweist. Überhaupt muss er sich nach dem Umzug erst mal einleben. Zum Glück gibt es Flo, das Mädchen im Nachbarhaus: rothaarig, sommersprossig, Mathe-Genie, Hühner-Besitzerin. Und es gibt Linus. Er ist eifersüchtig auf Jans Schwimmtalent und auf dessen Freundschaft mit Flo - und er nervt, wo er nur kann. Die Autorin Anne Becker ist eine echte Entdeckung. Sie schreibt überzeugend aus Jans Perspektive und bildet Flos Ansichten mithilfe von Info-Grafiken ab - ungewöhnlich und sehr gelungen. Ein kluges Buch mit Witz und großen Gefühlen!

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 14.12.2019 | 07:55 Uhr