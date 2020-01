Stand: 21.01.2020 06:00 Uhr - NDR Kultur

Vom Drehbuch- zum Krimiautor: Holger Karsten Schmidt von Patricia Batlle

Holger Karsten Schmidt ist Autor des NDR Buchs des Monats - "Die Toten von Marnow". Ursprünglich kommt er vom Film. Er ist einer der erfolgreichsten Drehbuchautoren Deutschlands. Warum der mehrfache Grimme-Preisträger am liebsten mehr Bücher als Drehbücher schreiben möchte und wie er auf den Stoff für seinen neuen Roman "Die Toten von Marnow" gekommen ist, der nächstes Jahr als Film-Reihe bei der ARD ausgestrahlt werden soll, hat er im Gespräch mit NDR Kultur erzählt.

Holger Karsten Schmidt schreibt am liebsten abends und nachts. "Gerade beim Drehbuch hat man ständig mit vielen Leuten zu tun und es gibt ständig Telefonate. Deshalb habe ich mir angewöhnt, ab 17, 18 Uhr zu schreiben. Da sind die ganzen Produzenten zu Hause bei ihrer Familie und gehen abendessen. Und dann hatte ich meine Ruhe".

Deutsch-deutscher Pharma-Skandal als historischer Romanstoff

Auf den düsteren Stoff zu "Die Toten von Marnow" ist Schmidt vor fünf Jahren durch einen Magazin-Artikel im "Spiegel" über einen deutsch-deutschen Skandal gestoßen. "Es geht einfach um Machenschaften zwischen nicht nur westdeutschen, sondern westlichen Pharmakonzernen und ostdeutschen Kliniken. Als ich darüber las, was für ein Skandal das war, war mir sofort klar, dass ich das nicht nur als Drehbuch umsetzen möchte, sondern auch als Roman."

Schöpfer der NDR Serie Nord bei Nordwest

Schmidt kommt ursprünglich aus Hamburg, lebt aber seit Langem in Asperg bei Stuttgart und ist Drehbuchdozent an der Filmakademie Baden-Württemberg. Im Norden kennt man etwa seine humorvolle Serie Nord bei Nordwest mit Hinnerk Schönemann als Ex-Polizist und Tierarzt - erfundene Geschichten über Leben und Sterben an der Waterkant im 21. Jahrhundert. Oft sind es jedoch historische Stoffe über Sturmfluten, Mordfälle und Geiselnahmen, die der heute 54-Jährige für Kino- und Fernsehfilme und Reihen wie den Tatort verarbeitet. Bei der Arbeit hört er gern melancholische Musik von Hans Zimmer oder Leonard Cohen. So entstehen inzwischen auch immer mehr Romane.

Mehr Romane, weniger Drehbücher in Zukunft?

Nach sechs davon hat Schmidt so viel Spaß als Schriftsteller, dass das Konsequenzen für den Film haben könnte. "Ich habe jetzt über 100 Drehbücher geschrieben, von 1994 an. Davon sind 70 oder sowas verfilmt worden. Ich kann das auch mal zehn Jahre in Ruhe lassen. Und bei einem Roman ist das so, dass einem eben kein halbes Dutzend Leute reinredet, und deshalb finde ich den Roman sehr viel attraktiver. Aber das Wichtigste ist, dass ich die Hoheit über meine Geschichte behalte."

Seinen neuen Roman, zu dem Fortsetzungen geplant sind, hat Schmidt seiner Mutter gewidmet: "Das erste Buch, das ich schrieb, habe ich meinem Vater gewidmet. Und das kam zu spät. Und das wollte ich nicht, dass das hier noch einmal passiert."

Holger Karsten Schmidt: Mit Hamburg verbunden

Seine Herkunft ist ihm wichtig. Und so ist es natürlich kein Zufall, dass sich so viele seiner Geschichten in Norddeutschland abspielen: "Ich vermisse wirklich Hamburg und vermisse auch vor allem das Wasser. Man glaubt es kaum. Als ich mal nach zwei, drei Jahren hier unten hochmusste nach Boltenhagen, um zu recherchieren, konnte ich nicht anders, als die Schuhe auszuziehen, um barfuß ins Wasser zu gehen. Ich bin da eben groß geworden, ich kenne den Menschenschlag da. Und deshalb siedel ich gern meine Geschichten dort an."

Die gleichnamige vierteilige NDR Filmreihe nach dem Roman "Die Toten von Marnow" mit Petra Schmidt-Schaller und Sascha Gersak in den Hauptrollen wird voraussichtlich 2021 ausgestrahlt.

