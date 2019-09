Stand: 04.09.2019 10:15 Uhr

Amy Giles bekommt den "Buxtehuder Bullen"

Der "Buxtehuder Bulle" geht erneut ins Ausland: Die Gewinnerin des renommierten Jugendbuchpreises ist in diesem Jahr die US-Autorin Amy Giles. Das hat die Jury am Dienstagabend bekannt gegeben. "Jetzt ist alles, was wir haben" ist das Erstlingswerk der Autorin, das mit dieser Auszeichnung zu einem der besten Jugendbücher aus dem Jahr 2018 gekürt wurde. Sieben Werke hatten es ins Finale geschafft. Am Ende sah sowohl eine Mehrheit der elf jugendlichen Leser als auch der elf erwachsenen Juroren die Geschichte von Giles ganz vorne.

Protagonistin Hadley leidet unter der Gewalt ihres Vaters

In ihrem Buch geht es um die Schülerin Hadley, die immer die Beste sein will - in der Schule, beim Sport und in der Familie. Der Hintergrund ihrer großen Ambitionen ist jedoch düster: Hadley hat einen gewalttätigen Vater und versucht, diesen bei Laune zu halten. Außerdem unternimmt die 17-Jährige alles, um ihre kleine Schwester vor ihm zu schützen. Eines Tages tritt Charlie in ihr Leben, woraus sich eine intensive Beziehung entwickelt.

"Buxtehuder Bulle" geht an Amy Giles NDR 1 Niedersachsen - Kultur - 04.09.2019 08:00 Uhr Der Jugendbuchpreis wird von einer Jury aus Jugendlichen und Erwachsenen vergeben. Die US-Autorin hat angekündigt, wenn möglich zur Preisverleihung Ende des Jahres, anzureisen.







Übersetzerin fühlt sich auch als Gewinnern

Giles konnte es kaum fassen, als sie am Telefon über ihre Auszeichnung informiert wurde, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Sie will versuchen, an der offiziellen Preisverleihung Ende des Jahres in Buxtehude persönlich teilzunehmen. Als Gewinnern fühlte sich auch die Hamburger Autorin Isabel Abedi, die das Buch ins Deutsche übersetzt hat. Sie sei stolz darauf, dass es ihr gelungen sei, die Sprache der Protagonistin ins Deutsche zu übertragen, sagte sie NDR 1 Niedersachsen.

Einer der bedeutendsten deutschen Jugendliteraturpreise

Der "Buxtehuder Bulle" wird seit 1971 jedes Jahr für das nach Ansicht der Jury beste in deutscher Sprache veröffentlichte Jugendbuch des jeweiligen Vorjahres vergeben. Ins Leben gerufen hatte den Preis der Buxtehuder Buchhändler Winfried Ziemann. 1981 übernahm die Stadt Buxtehude die Trägerschaft. Im vergangenen Jahr erhielt der irische Schriftsteller John Boyne den Preis für seinen Roman "Der Junge auf dem Berg". Der "Buxtehuder Bulle" zählt zu den bedeutendsten deutschen Jugendliteraturpreisen.

