Am Morgen vorgelesen: Roman "Griechischstunden" von Han Kang Stand: 13.01.2025 17:42 Uhr "Griechischstunden" von der Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2024 Han Kang ist ein berührender Roman über die rettende Gnade der Sprache. Rieke Schmid und Kevin Kasper lesen daraus vor.

In einem Klassenzimmer in Seoul beobachtet eine junge Frau ihren Griechischlehrer. Sie hat ihre Stimme verloren. Ihr Lehrer ist dabei, sein Augenlicht zu verlieren und fühlt sich zu der stummen Frau hingezogen. Bald entdecken sie ihre Verbundenheit im Schmerz: Sie hat ihre Mutter und den Kampf um das Sorgerecht für ihren kleinen Sohn verloren. Er ist zwischen Korea und Deutschland aufgewachsen und lebt in der Zerrissenheit zwischen zwei Kulturen.

Zu hören sind die Lesungen vom 16. bis 24. Januar 2025 von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Lesungen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/7 16. Januar 2025 8.30 Uhr 2/7 17. Januar 2025 8.30 Uhr 3/7 20. Januar 2025 8.30 Uhr 4/7 21. Januar 2025 8.30 Uhr 5/7 22. Januar 2025 8.30 Uhr 6/7 23. Januar 2025 8.30 Uhr 7/7 24. Januar 2025 8.30 Uhr

