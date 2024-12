Alles, nur kein Buch: Geschenke für Literaturliebhaber Stand: 13.12.2024 17:38 Uhr Bücher zählen zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Damit die Bescherung nicht zur Enttäuschung wird, muss man aber den persönlichen Geschmack und das Bücherregal der beschenkten Person kennen. Tipps für literarische Alternativ-Geschenke.

von Joschka Brings

Das perfekte Geschenk für meine Mutter? Das ist einfach: Sie liebt Bücher. Und zwar am liebsten Bretagne-Krimis. Nee, wobei - als ich sie neulich besucht habe, hatte sie doch dieses Juli-Zeh-Buch auf dem Tisch liegen. Und dann haben wir beim Frühstück über die Merkel-Biografie gesprochen. Wenn ich es genauer überlege: Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was meine Mutter gerade so mag. Was soll ich ihr also schenken?

Eine Nachfrage in einer Hamburger Buchhandlung zeigt, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin. Buchhändlerin Jenny Horst kennt die Schwierigkeiten: "Ich weiß nicht, ob die Person das Buch schon hat, und es ist natürlich auch ein großer Unterschied, ob eine fremde Person beschenkt wird oder der Ehepartner, wo dann vielleicht auch eine Reise möglich ist zu Schauplätzen von Lieblingsromanen. Oder, wo es dann eher eine Kleinigkeit sein soll: Eine Lesebrille kann man auch sehr gut verschenken."

TikTok-Trends als Inspiration

Mein Budget hatte ich etwas unter den All-Inclusive-Ferien auf Saltkrokan angesetzt - sorry, Mama. Eine Lesebrille hat sie natürlich auch schon - genauso wie weitere Geschenke-Klassiker: Lesezeichen, Leselampe, Lesekissen. Ich brauche Ausgefalleneres. Jenny Horst erzählt, dass sich die Buchhandlung auch von TikTok-Trends inspirieren lässt.

Die BookTok-Bubble ist zur Weihnachtszeit voll mit originellen Geschenke-Tipps. Beliebt sind hier: Gadgets zum einfachen Halten eines Buches, der eigene Prägestempel für die Heim-Bibliothek oder sogenannte Book-Nooks: Modellbausätze im Buchformat. Je länger ich scrolle, desto überforderter bin ich - und desto, naja: kreativer werden auch die Geschenkideen.

"Book-Run": Shopping-Event im Buchladen

Celine Leonora empfiehlt auf ihrem TikTok-Kanal Afterhourbookclub einen "Buchbesen" zum Abstauben der Bücher, nathalie_reads preist einen Scanner an: "Wenn ihr immer schon wissen wolltet, wie viele Bücher ihr habt." Lilli von seitenreichlesen hat auch eine Idee: "Den 'Book-Run', wo du deine Partnerin mit in die Buchhandlung nimmst und ihr sagst: Du darfst dich fünf Minuten umschauen und dann zwei Minuten so viel shoppen, wie du tragen kannst."

Weitere Informationen 70 Min Sonderfolge: Buchtipps zu Weihnachten Im eat.READ.sleep.-Buchladen versorgen Daniel und Katharina die Kundschaft mit den perfekten Büchern zum Verschenken. 70 Min

Tickets für Lesungen und Buch-Abonnements

In die Buchhandlung - das ist das Stichwort. Ich brauche Expertin Jenny Horst nochmal. Auch in ihrer Buchhandlung gibt es TikTok-Trend-Artikel. Als Buchhändlerin weniger Bücher empfehlen? "Also mein Buchhändler-Herz schmerzt das überhaupt nicht. Ich finde es ganz toll, weil es ja weiter dazu beiträgt, dass gelesen wird. Das ist ja Zubehör zum Buch, nichts Artfremdes. Gerade bei uns kann man auch Tickets für Lesungen kaufen - da könnte man jemanden einladen, der sich danach das Buch selber kaufen kann. Und dann verkaufen wir am Ende doch wieder die Bücher."

Dass es genug Geschenkideen für meine Mutter gibt, ist mir mittlerweile klar. Jane-Austen-Puzzles, zu Romanen passende Kochbücher oder Literaturkalender - mir brummt ein bisschen der Kopf. Am liebsten würde ich keine Entscheidung treffen müssen. Auch da gibt es etwas: Jenny Horst empfiehlt Buch-Abonnements: "Da kann man dem oder der Beschenkten jeden Monat ein Buch zukommen lassen." Die Bücher wählen die Buchhändler*innen nach vorher angegebenen Interessen aus.

"Bücher-Tagebuch": Originell, persönlich - und eine Hilfe

Und um die Interessen meiner Mama fürs nächste Jahr herauszufinden, hat Jenny Horst noch eine letzte Idee: Ein Buchjournal: "Das ist ein Tagebuch, dass man über ein Buch führen kann. Das ist zum Beispiel auch für uns ganz hilfreich, wenn jemand mit seinem Büchertagebuch vorbeikommt und sagt: Das und das habe ich gelesen. Das hat mir gut gefallen, das hat mir nicht so gut gefallen. Das ist eine Orientierungshilfe."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 14.12.2024 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sachbücher Romane Weihnachten Krimis