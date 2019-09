Stand: 05.09.2019 17:04 Uhr

Eine Familiengeschichte in unruhigen Zeiten Die Leben der Elena Silber von Alexander Osang Vorgestellt von Katja Eßbach

Der Journalist und Autor Alexander Osang erhielt für seine Reportagen mehrfach den Egon-Erwin-Kisch-Preis und den Theodor-Wolff-Preis. Außerdem verfasste er bereits mehrere Romane. Seit dem vergangenen Jahr berichtet Osang für den "Spiegel" aus Israel. Sein neuer Roman "Die Leben der Elena Silber", der auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis steht, ist vom Leben seiner Großmutter und seiner eigenen Familiengeschichte inspiriert.

Zehn Jahre hat Alexander Osang darüber nachgedacht, diese Geschichte zu erzählen, hatte dann aber doch immer das Gefühl, sie sei einfach zu groß. Die Geschichte ist an das Schicksal seiner Großmutter angelehnt, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Russland geboren wurde und deren Vater von Zaren-Anhängern bei einem Pogrom ermordet wird. In seinem Roman heißt sie Elena Silber:

Als die beiden Kinder zurück auf den Hof traten, spürten sie, dass etwas Schreckliches passiert war. Ihre Mutter stand dort mit Pjotr Iwanow, einem Freund des Vaters. Seine Brust hob und senkte sich schnell, Atemwolken stoben aus seinem Mund (...). Die Mutter sah zu ihren Kindern, und in ihrem Gesicht mischte sich Schrecken mit Entschlossenheit. Sie weinte nicht, sie hatte (...) keine Zeit für Tränen. Leseprobe

Roman spielt in Russland und Berlin

Aus Angst vor den Mördern des Vaters flieht die Mutter mit der kleinen Elena, genannt Lena, und ihrem Bruder Pawel in die nächste größere Stadt. Dort erleben sie die aufwühlenden Zeiten der Oktoberrevolution und den russischen Bürgerkrieg, der verheerend über das Land zieht. Der zweite Erzählstrang des Romans führt in die Gegenwart, nach Berlin. Dort lebt Konstantin Stein, ein Enkel Lenas, als glückloser Filmemacher:

"Ich habe den Eindruck, dass du dein Thema nicht findest", sagte seine Mutter. "Ich will jetzt nicht deine Filmographie herunterleiern, wenn man denn von Filmographie sprechen kann. Ich habe gedacht, ich liefere dir ein Thema (...). Es ist unsere Familiengeschichte." Leseprobe

Auf der Suche nach den Gründen der Zerrissenheit

Konstantin ist nicht besonders interessiert. Seine Familie ist nicht gerade eng miteinander verbunden, die Schwestern seiner Mutter, die vier Töchter Lenas, sind verstritten und gehen einander aus dem Weg. Doch mangels Alternativen beginnt Konstantin tiefer in die Familiengeschichte einzusteigen, vielleicht auch, um endlich zu verstehen, was seine Familie so zerrissen hat und wer er eigentlich selbst ist.

Seine Großmutter lernt in ihrer russischen Provinzstadt in den 1920er-Jahren ihren zukünftigen Mann, einen Deutschen, kennen:

Der Deutsche hieß Robert F. Silber und sah nicht so aus, wie sich Lena einen Deutschen vorgestellt hatte. Er hatte dunkle Haare, dunkle Augen und roch phantastisch. (...) Der Mann schien einem Abenteuerroman entstiegen zu sein, ein Georgier eher oder ein Spanier (...). Er erschien in Begleitung von zwei Kofferträgern und einer Dolmetscherin aus Moskau, was seinen glamourösen Auftritt unterstrich. Leseprobe

Spiegel der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts

Osangs Roman ist ein Spiegel der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Elena ist immer Opfer der Umstände. Alexander Osang beschreibt dieses Leben sehr farbig und wortreich, manchmal etwas geschwätzig. Er folgt Lena, die 1936 mit ihrem deutschen Mann nach Schlesien zieht und die es in seiner Familie, vor allem mit seiner Mutter Teofila, sehr schwer hat:

Im Sommer hatten die Deutschen die Sowjetunion angegriffen, und Teofilas Ton ihr gegenüber war, wenn es irgend ging, noch frostiger geworden. Robert hatte seiner Mutter mehrfach erklärt, dass sie ja aus dem Land geflohen waren, weil es eben nicht mehr Elenas Heimat sein konnte. Leseprobe

Unterhaltsamer Roman, dem es ein wenig an Tiefe fehlt

Später landet Lena mit ihren vier Töchtern in Ostberlin, auch hier Spielball der neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten. Ihr Mann ist weg, verschwunden in den Wirren der Nachkriegszeit. Ihr Enkel wird sich 70 Jahre später daran machen, ihren Lebensweg zu verfolgen. Er reist nach Russland, sucht ihren Geburtsort auf, und er versucht das Geheimnis des Verschwindens seines Großvaters zu lüften...

"Die Leben der Elena Silber" ist ein unterhaltsamer Roman, dem es jedoch ein wenig an Tiefe fehlt. Viele Probleme werden nur angerissen oder behauptet. Vielleicht war der Stoff tatsächlich etwas zu groß.

Die Leben der Elena Silber von Alexander Osang Seitenzahl: 624 Seiten Genre: Roman Verlag: S. Fischer Bestellnummer: ISBN-13 978-3-10-397423-2 Preis: 24 €

