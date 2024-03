Aktion zum Frühlingsanfang: Danke für eure Gedichte! Stand: 20.03.2024 06:00 Uhr Wir sagen Danke für eure wunderbaren Frühlingsgedichte über Schaf-Chefs, up platt, von Vogelgesang und Hafenklang, Blütenduft und Nordseeluft. Unsere zehn Favoriten lösen beim Lesen garantiert Frühlingsgefühle aus.

Zwei Tage lang habt ihr uns eure norddeutschen Gedichte zum Frühlingsanfang geschickt. Poetinnen und Sprachspieler haben zum Stift gegriffen und in die Tasten gehauen. Lyrisches Vogelgezwischer, poetischer Blütenduft und die Lust auf bunte Ostereier machten sich beim Lesen in der Redaktion breit. Zwei Tage lang haben wir alle Einsendungen gelesen und sind dabei in herrliche Vorfreude auf diese schöne Jahreszeit versetzt worden. Vielen Dank dafür! Zum Frühlingsanfang präsentieren wir euch die Gedichte, die uns besonders gut gefallen, zum Lachen gebracht oder auf andere Weise berührt haben.

Kirsten aus Greifswald reimte auch nachts

Schon Hölderlin, Heine und Tucholsky wussten, Poesie und Frühling gehören zusammen. Das nahm sich auch Kirsten aus Griepswold (Greifswald) zu Herzen und schickte uns gleich mehrere Gedichte über den Frühling in ihrer Heimat. Sogar den Entstehungsprozess hielt sie poetisch fest. Auf Facebook hatten wir dazu aufgerufen, etwas auf "Schaf" zu reimen. Dieser Auftrag brachte Kirsten beinahe um den Schlaf:

Was reimt sich auf Schaf?

Das raubt mir den Schlaf!

Ich kann's nicht lassen,

Reime zu fassen.

So such ich ganz brav:

Was reimt sich auf Schaf?

Kann nicht mehr schlafen!

Zählen von Schafen

führt auch nicht zum Ziel!

Schafreim ... gibt's nicht viel!

Up Plattdüütsch een Schaap,

dor riemelt sik: Aap!

Nu kümm ik tau Schlaap!

Op platt! von Kirsten aus Greifswald

Und dann hat sie noch eines "so achterbi" geschrieben, verrät uns die Mecklenburgerin. Erst des nachts und dann tags "up mien Couch." Das hat uns beeindruckt!

Vielen Dank für dieses norddeutsche Kunstwerk, liebe Kirsten!

De Frühjohrstied

Wenn de Vagels sünd all dor,

dann is Tied för't gräune Johr!

De Blaumen lüchten frisch un bunt,

Ok een Plüschmors saust un brummt.



So is in Griepswold ok nu klor:

dat Frühjohr is ganz wunnerbor!

Wi radeln bis Lubmin sogar,

vörbi an't Kloster Eldena.



De Wind, de puust uns frisch vun vörn,

dat künn uns awer gor nich störn!

Wi bläwen in de gräune Spur:

Dat is Natur in't Frühjohr pur!



An Häben strahlt grell för uns de Sünn,

ok de Lüüd, vergnäugt mit ehr' Frünn,

de sitten an de Waterkant,

de Gör'n, de späl'n in witten Sand.



De blage Himmel måkt uns froh:

In't Frühjohr is dat ümmer so!

Hüt hef ik den iersten Adebor seihn,

he wüll allwedder sien Runn' dreihn.



Up de Wischen sökt he Pogg' un Muus,

måkt in Helmshag'ner Horst sien Puus.

Dor kiekt he in dat schöne Land vun baben:

Wi all künn uns an't Frühjohr laben! von Kirsten aus Greifswald

Ein Schaf-Gedicht von Axel aus Prenzlau

Axel aus Prenzlau erhielt per WhatsApp einen Hinweis auf unsere Reimaktion. Daraufhin "habe ich mich an die Arbeit gemacht", verrät der humorvolle Poet. Am Sonntag habe er das Gedicht über "Schaf-Chef Schorsch" gereimt, mit dem er auch eine Botschaft verbindet: "Es wäre schön, wenn sich vielleicht in Wirklichkeit die Schafe an den Wölfen rächen könnten, ihnen zumindest Angst machen könnten. Auch im übertragenen Sinne." Den Titel auszusprechen bereitet schon Freude, lieber Axel. Das ganze Gedicht zu lesen, erst recht! Vielen Dank dafür!

Schaf-Chef Schorsch

Der Schaf-Chef Schorsch schien schier genervt.

Es ging um seine Koppel.

Die Lage dort war arg verschärft.

Der Zaun steht schon im Doppel.



Als Schafbock ist er aufmerksam,

dass seine Lämmer leben.

Die Koppel ist - ihm schwoll der Kamm

- von Wölfen nachts umgeben!



Zum Schäfer sprach der Schaf-Chef drum:

"Bring mir des Wolfes Pelle!

Die binde ich des Abends um!

Fahr nach Hannover schnelle.



Sein Balg steht im Museum dort.

Nimm ab das Fell dem Bösen.

Danach mach Dich ganz schnelle fort.

Ich will ´s Problem hier lösen."



Und so geschah's. Der Schäfer kam

mit Wolfspelz aus Hannover.

Der Schaf-Chef sich die Pelle nahm,

zog an sie wie ´n Pullover.



So ging hinaus er in die Nacht.

Der Frühlingsmond schien helle.

Das Schaf im Wolfsfell hat´s gebracht.

Nie gab ´s mehr Todesfälle. von Axel aus Prenzlau

Nicole aus Aurich reimt zum Ausgleich

Nicole aus Aurich ist eigentlich Sommer-Fan. Aber weil der Frühling ihre Vorfreude auf den Sommer steigert, ist er ihr auch willkommen. Die Abiturientin wurde von ihrer Deutschlehrerin auf unsere Aktion aufmerksam gemacht. "Da ich dieses Jahr Abitur mache, ist das Schreiben eine schöne Ablenkung zu dem Lernstress", schreibt sie uns. Wir drücken die Daumen für das Abitur und danken herzlich für deine wunderschönen Zeilen!

Frühlingserwachen

Morgens, wenn die Amseln singen,

und Hasen durch die Wiesen springen,

wandere ich fröhlich durch die Natur,

umher die Nordseebrise so pur.



Mittags zum Tee, wenn die Sonne sehr hell,

ich nach draußen stürme ganz schnell.

Dort am Rande die ersten Krokusse finde,

diese sofort mit Freude verbinde.



Abends, wenn der Tag noch lang,

alles schon bedeckt vom nebelnden Umhang,

ich mich wieder nach frisch‘ Luft sehne,

und mein Kopf zum Fenster lehne.



Nachts, wenn Aurich wieder dunkel,

draußen kein Marienkäfer und kein Funkel.

Der Regen und das Grau bleiben heute weit

und es im März mal nicht mehr schneit.



Heute belehrte mich der glanzvolle Tag,

denn unser Ostfriesland es endlich wag.

Jetzt erleben wir ihn hautnah,

der Herr Frühling ist endlich da! von Nicole aus Aurich

Eva aus Kiel freut sich auf die Farbenpracht

Bei einem Spaziergang über die Heide erschien Eva aus Kiel diese "im frühen Frühjahr einfach zu farblos." Als wir dein Gedicht lasen, liebe Eva, erschienen uns direkt bunte Frühlingfarben vor den inneren Augen. Dass Poesie und Phantasie einander beflügeln, beweist du in deinem Frühlingsgedicht.

Vorfrühling auf der Heide

Noch trist ist die Heide und blütenleer.

Da muss ein bisschen Farbe her.

Schnell ließe sich das Graubraun verdrängen,

wenn wir nur eifrig die Pinsel schwängen.

Sieh nur: Die Rinde all dieser Horden

von Birken ist mit der Zeit braun geworden.

Lass die Pinsel uns in frische Farbe tauchen.

Diese Stämme können einen Anstrich gebrauchen.

Wohl niemand würde die Idee geißeln,

wenn wir ihnen die Rinde weißeln.

Komm, wir malen uns gelb den Ginster,

dann wirkt es hier gleich weniger finster.

Und lass uns die Erika in dem hellzarten

Lila anstreichen. Worauf woll‘n wir noch warten?

Vielleicht werden wir fertig, wenn wir uns bemühen,

noch ehe Ginster und Erika blühen. von Eva aus Kiel

Sylke aus Hannover dichtet über ein Vogelkonzert

Sylke aus Hannover schrieb ein Gedicht über den Gesang der Vögel. Von Lingen bis Aurich begleitet sie die gefiederten Musen, die jedes Jahr Poetinnen, Komponisten und andere Kreative mit ihrem Gezwitscher inspirieren. Beim Lesen erklingen gleich erste Vogellieder im Kopf. Vielen Dank dafür, liebe Sylke.

Das große Singen

Es begann dies Jahr in Lingen

das große Singen!



Kohlmeise, Rotkelchen, Mönchsgrasmücken

verkünden zuerst ihn zum großen Entzücken

der Menschen die früh schon erwacht auf Matratzen

dann liegen und lauschen dem Singsang und Schwatzen



Hernach folgen Amsel und Drossel und Star

und jetzt weiß es jeder: der Frühling da!



Der Fink, er singt, schlägt und meckert

Der Buntspecht trommelt und keckert

Die Spatzen zwitschern und tschilpen

Der Gierlitz quietscht ich hab` dich lieb



Die Singdrossel trällert und trillert und "ziit'st"

Und auch den Eulen ist nicht mehr zum Heulen

Sie kreischen, krächzen, pfeifen, quietschen, schättern

und sehnen sich nach Liebe unter Blättern



Am besten aber kann`s der

Leierschwanz zu Nassau-Siegen

Der kann sein Stimmorgan so unverschämt verbiegen

Ganz hoch zu Turm im fürstlichen Gemach

Ahmt er sie einfach alle nach!



Und manchmal „proten“ Vögel sogar Platt

Aber nur am Sonntag in Büsum bei Ebbe im Watt



Doch plötzlich ruft der Fitis

ganz schwermütig und traurig

"Hu-it", mir ist`s zu laut hier

ich fliege jetzt nach Aurich



So ist es mit den Frühlingsboten

Sie brauchen weder Text noch Noten

Die Einen haben sie mächtig gern'

Für Andere sind sie "Biolärm"! von Sylke aus Hannover

Sighard aus Quakenbrück reimt mit Augenzwinkern

Auf humorvolle Weise begrüßt Sighard aus Quakenbrück den Frühling. Überraschend konfrontiert er uns ab Strophe fünf mit behaarten Männerbeinen. Eine Assoziation, die nicht jedem kommt, wenn es um Frühlingssymbolik geht. Du hast uns sehr zum Schmunzeln gebracht, lieber Sighard. Vielen Dank für deine Verse!

Frühling ist's

Frühling ist's, die Finken schlagen.

Rehen platzt vor Brunft der Kragen.

Frühling ist's, und all die Zecken

kommen jetzt aus den Verstecken,

daher heißt die Diagnosenach dem Stechen Borreliose.



Tulpen und Narzissen sprießen,

daher muss man Blumen gießen.

Und man muss den Rasen sprengen,

Wäsche raus zum Trocknen hängen.

Jeder holt aus ihrer Hülle

seine neue Sonnenbrille.



Frühling ist's. In Niedersachsen

sind die Äcker schon bewachsen,

und man erntet in der Tat

Frühkartoffeln und Salat.

Doch auch Wasser sieht man stehen,

Felder sehen aus wie Seen.

Das erinnert einen sehr

an das Zwischenahner Meer,

denn der sturzbachhafte Regen

war nicht überall ein Segen.



Frühling ist's. Man friert nicht mehr,

und die Kleidung wird leger.

Manche Frauen können's wagen,

einen Minirock zu tragen.

Andre sollten's lieber lassen

und sich mit Diät befassen,

wozu jetzt Gelegenheit,

denn wir haben Fastenzeit.



Der korrekt gestylte Mann

zieht sich kurze Hosen an.

Besser wär's, man sähe keine

dicht behaarten Männerbeine.

Und zu den Sandalen locken

die beliebten weißen Socken.

Der Ästhet wird blass vor Schreck,

mancher sieht am liebsten weg.



Frühling ist's. Vor allen Dingen

will uns dieser Freude bringen.

Und man wälzt sich aus den Pfühlen,

strotzt vor reinen Glücksgefühlen

und vor Geist und Fantasie.

Alles neu macht. die KI. von Sighard aus Quakenbrück

Irina dichtet vom Frühling an der Schlei

Irina aus Bad Bevensen schrieb ihr Frühlingsgedicht als sie noch an der Schlei wohnte. "Die Luft war mild, der Himmel seidig blau, die Krokusse blühten, das hat meine Laune sehr gehoben nach dem Wintertief. So habe ich spontan dieses Gedicht verfasst", schreibt uns die mittlerweile in Niedersächsen lebende Hobby-Poetin.

Liebe Irina, vielen Dank für dein schönes Gedicht!

Frühlingsfreude

Die Luft ist mild und blau und klar

Die Vögel singen wunderbar

Es liegt der Frühling in der Luft

Mit seinem frischen, grünen Duft.



Da läuft der Mensch gleich sehr viel schneller

Die Sonne leuchtet auch schon heller

Vom Horizont bis zum Zenith

Und übers ganze Schlei-Gebiet



Sie macht auch länger ihre Runde

Und das trotz der verlorn’en Stunde

Die durch die Sommerzeit verschwunden

Wer hat bloß diesen Mist erfunden?



Dass ich die Stunde wiedersehe

Wenn ich im Herbst dann früh aufstehe

Macht mich nicht glücklich und nicht froh

Gefühlt ist sie im Nirgendwo



Doch nun genug von Zeit und Raum

Die Blumenpracht ist doch ein Traum

So wollen wir uns nicht beklagen

Sondern dem Frühling “Hallo!” sagen



Mit Freude woll’n wir ihn begrüßen

Und zuseh’n, wie die Tulpen sprießen

Und Kühe grasen auf der Weide

und galoppier’n – mit Frühlingsfreude!! von Irina aus Bad Bevensen

Andrea aus Esenshamm über Gefahren des Küstenlebens

Andrea aus Eisenhamm verbindet mit dem norddeutschen Frühling in ihrem Gedicht die Verunsicherung der Bewohner in Küstennähe. Denn der Frühling hat nicht nur romantische Seiten. Beim Reimen in der Wesermarsch hat sie es sich mit ihrer Hündin Annie gemütlich gemacht: "... mit Blick auf die Narzissen in der Streuobstwiese in der Dämmerung", schreibt sie uns.

Herzlichen Dank für deine Verse!

Orkan im Frühling

Links Jadebusen, rechts der Strom,

von vorn das offene Meer.

Der Sturm drückt das Wasseer von Nord-Westen her.

Gegen das flache Butjadinger Land,

verschlingt es gierig den Frühlingsstrand.



Es peitscht die Gischt, es kreischt der Wind,

wie gefräßig die gierigen Fluten sind...

Und die Menschen stellen sich seit ewigen Jahren,

immer die selben bangen Fragen:



DIE DEICHE WERDEN ES DOCH WOHL TRAGEN?



Und ernst und nüchtern und ohne Pathos und Weh:

denn diese Frage ist heute aktueller denn je. von Andrea aus Esenshamm

Regina-Maria schreibt von einem Abendspaziergang in Wedel

Regina-Maria aus Wedel schickte uns ein Gedicht über die Abendstimmung der kleinen Hafenstadt in Schleswig-Holstein. Beim Reimen hat sie es sich gemütlich gemacht: "Ich habe in einem bequemen Korbstuhl am Fenster gesessen, auf das grün werdende Strauchwerk vor dem Balkon geblickt und vor meinem inneren Auge meinen letzten Spaziergang am nahe gelegenen Elbdeich vorüberziehen lassen." Für musikalische Inspiration sorgte dabei das Züricher Kammerorchester. Danke dir, liebe Regina-Maria für deine poetischen Zeilen!

Frühlingserwachen am Abend

Am Abend den Deich bei Wedel entlang

Mir ist nicht bang.



Frischer Kräuterduft

Liegt überall in der Luft.



Im Dunkeln Bäume in heller Blüte

Eine uralte Wohltat für`s Gemüte.



Erahnen tue ich die ruhenden Schafe nur;

Auch von Vögeln, Möwen und Gänsen

Ist um die Zeit keine Spur.



Der Schiffshörner monotoner Klang -

Ein dumpfes Tuten -

Und der Wellen steter Gesang

Lassen Menschen und die Elbe vermuten.



Gedanken kommen und gehen.

Ich bleibe nicht stehen

Und kehre zurück in den Ort.

Nur einer Katze begegne ich dort.



Die, genau wie ich, eine letzte Runde dreht,

Bevor es in den Frühlingstraum geht. von Regina-Maria aus Wedel

André aus Lübeck verbindet zwei Leidenschaften in einem Gedicht

Mit den ersten warmen Tagen zieht es auch die Fahrradfahrer wieder auf die Straßen. Freizeit-Lyriker André hält die Liebe zu alten Rädern in seinem Frühlingsgedicht fest. "Vor Kurzem hörte ich das Geräusch eines Fahrrad-Dynamos, was heute eher selten geworden ist, und fühlte mich inspiriert zu diesen Zeilen", schreibt uns der Lübecker. Danke für diese besondere Sichtweise auf das Frühlingserwachen, lieber André!

März-Flimmern reloaded

Leis entfuhr mir ein "Ti amo",

als ein sirrender Dynamo

streichelte mein Innenohr

im März am Abend in Hemmoor.



Das antiquierte Drehmoment

schaffte, dass ein Lichtlein brennt

am Fahrrad, dessen Alter

das übertraf vom Halter.



Dachte erst, dass ich mich täusch,

verschwunden längst schien das Geräusch,

was schwankte nach Geschwindigkeit

bei Dunkelheit zur Jugendzeit.



Das mitnichten Unerhörte,

was des Abends Stille störte,

war lieblich mir Reminiszenz

vom Frühling meiner Existenz. von André aus Lübeck

Noch ein paar Quickies

Auch auf Facebook hatten wir zum Reimen aufgerufen - ganz ohne Vorgaben. "Was reimt sich auf Schaf?" wollten wir wissen und die Antworten waren herrlich! Schaut selbst!

