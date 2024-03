Gedichte zum Frühlingsanfang

Lenz! Dich hätten wir beinah vergessen!

Frisch und kühn

sprießt inmitten dem Randal indessen

junges Grün.



Blätter stecken ihre zarten Spitzen

hastend aus.

wie sie schmuck auf ihren Ästen sitzen!

Feucht und kraus!



Und sie sehen: Bunte Tumultanten!

Militär!

Sehen wildgewordene Adjutanten –

Welch ein Heer!



Und sie sehen: Grad die falschen Leute

packts Gericht.

Doch die großen Diebe … Heute?

Heute nicht.



Und die jungen Blätter blitzen

Und sie denken sich: Was mag das sein?

Könnten sie, sie zögen ihre Spitzen

schleunigst wieder ein –!

Holde Anemone,

Bist du wieder da

Und erscheinst mit heller Krone

Mir Geschundenem zum Lohne

Wie Nausikaa?



Windbewegtes Bücken,

Woge, Schaum und Licht!

Ach, welch sphärisches Entzücken

Nahm dem staubgebeugten Rücken

Endlich sein Gewicht?



Sah in Gorgos Auge

Eisenharten Glanz,

Ausgesprühte Lügenlauge

Hört ich flüstern, daß sie tauge,

Mich zu töten ganz.



Anemone! Küssen

Lass mich dein Gesicht:

Ungespiegelt von den Flüssen

Styx und Lethe, ohne Wissen

Um das Nein und Nicht.



Aus dem Reich der Kröte

Steige ich empor,

Unterm Lid noch Plutons Röte

Und des Totenführers Flöte

Grässlich noch im Ohr.



Ohne zu verführen,

Lebst und bist du da,

Still mein Herz zu rühren,

Ohne es zu schüren - Kind Nausikaa!

Frühling lässt sein blaues Band

Wieder flattern durch die Lüfte;

Süße, wohlbekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,

Wollen balde kommen.

Horch, von fern ein leiser Harfenton!

Frühling, ja du bist´s!

Dich hab ich vernommen!

Leise zieht durch mein Gemüt

Liebliches Geläute.

Klinge, kleines Frühlingslied.

Kling hinaus ins Weite.



Kling hinaus, bis an das Haus,

Wo die Blumen sprießen.

Wenn du eine Rose schaust,

Sag, ich laß sie grüßen.

Die Rebe blüht, ihr linder Hauch

Durchzieht das thauige Revier,

Und nah' und ferne wiegt die Luft

Vielfarb'ger Blumen bunte Zier.



Wie's um mich gaukelt, wie es summt

Von Vogel, Bien' und Schmetterling,

Wie seine seidnen Wimpel regt

Der Zweig, so jüngst voll Reifen hing.



Noch sucht man gern den Sonnenschein

Und nimmt die trocknen Plätzchen ein;

Denn Nachts schleicht an die Gränze doch

Der landesflücht'ge Winter noch.



O du mein ernst gewalt'ger Greis,

Mein Säntis mit der Locke weiß!

In Felsenblöcke eingemauert,

Von Schneegestöber überschauert,

In Eisespanzer eingeschnürt:

Hu! wie dich schaudert, wie dich friert!

In deinen Blicken wiegt sich der Frühling.

Rosengeflecht und ein Apfelzweig

Schaukeln ihn duftend einher.



Auf deiner Lippen Granat- und Marmorsitz

Streiten zehntausend Lerchen in süßem Tumult

Wähnend sie säßen im Morgenrot.



Wo deine lieblich errötenden Füße schreiten,

Schlägt aus dem Boden ein holder Schwall von Musik

Und erstürmt sich den Himmel.



Wippend dem zierlichen Schmetterling gleich

Schreitest du tanzerhobenen Arms

Wie über schwankendes Seil.



Wenn deine tastenden Brüste den Atem der Gärten verspüren,

Heben und senken sie sich, zugespitzt,

In verworrnen Gedanken.



Zierlich ist deine Seele, dem Rotkehlchen gleich,

Und so ängstlich, daß sie bei plötzlichem Wort

Flatternd im Käfig sich stößt.

Weil nun wieder Frühling ist,

Leute,

streu ich butterblumengelber Kasper

lachend

lauter lilablaue Asternblüten

hei ins helle Feld!



Lilablaue Astern, liebe Leute,

Astern

blühn im deutschen Vaterland bekanntlich

bloß im Herbst.



Aber Ich, ich butterblumengelber Kasper,

streue,

weil nun wieder heller Frühling ist,

tanzend tausend dunkelblaue Asternblüten

hei in alle Welt!

Wollte nicht der Frühling kommen?

War nicht schon die weiße Decke

von dem Rasenplatz genommen

gegenüber an der Ecke?



Nebenan die schwarze Linde

ließ sogar schon (sollt ich denken)

von besonntem Märzenwinde

kleine, grüne Knospen schwenken.



In die Herzen kam ein Hoffen,

in die Augen kam ein Flüstern –

und man ließ den Mantel offen,

und man blähte weit die Nüstern …



Ja, es waren schöne Tage.

Doch sie haben uns betrogen.

Frost und Sturm und Schnupfenplage

sind schon wieder eingezogen.



Zugeknöpft bis an den Kiefer

flieht der Mensch die Gottesfluren,

wo ein gelblichweißer, tiefer

Schnee versteckt die Frühlingsspuren.



Sturmwind pfeift um nackte Zweige,

und der Rasenplatz ist schlammig.

In mein Los ergeben neige

ich das Auge. Gottverdammich!

Saatengrün, Veilchenduft,

Lerchenwirbel, Amselschlag,

Sonnenregen, linde Luft!

Wenn ich solche Worte singe,

braucht es dann noch große Dinge,

Dich zu preisen, Frühlingstag!