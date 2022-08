(68) Gefilte Fisch und Sommerbücher Stand: 19.08.2022 06:00 Uhr Daniel und Katharina servieren Neuerscheinungen, Lieblingsbücher und ein Gespräch mit Bestseller-Autorin Miriam Georg.

Sommerliteratur gibt es viel, gute Sommerliteratur dagegen weniger. Katharina und Daniel haben wunderbar Lesenswertes gefunden und stellen es vor. Zwischen Unterhaltung und Literatur gibt es für die Autorin Miriam Georg einen großen Unterschied. Außerdem plaudert sie über ihre Recherchen für ihre hanseatische Familiensaga. Die hat die zwei Gastgeber zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Was man von der Optik der literarischen Vorspeise nicht behaupten kann: unförmige, graue Bällchen. Aber: Der "gefilte Fisch" schmeckt sehr viel besser, als er aussieht.

Die Bücher der Sendung

Max Fürst : "Gefilte Fisch" (Verlag der Nation)

: "Gefilte Fisch" (Verlag der Nation) Isaac Bashevis Singer : "Der Zauberer von Lublin" (Rowohlt)

: "Der Zauberer von Lublin" (Rowohlt) Mathijs Deen : "Der Holländer" (mare)

: "Der Holländer" (mare) Franziska Ganser : "Ewig Sommer" (Kein&Aber)

: "Ewig Sommer" (Kein&Aber) Kristina Pfister : "Ein unendlich kurzer Sommer" (Fischer)

: "Ein unendlich kurzer Sommer" (Fischer) Miriam Georg : "Das Tor zur Welt" (Träume Rowohlt)

: "Das Tor zur Welt" (Träume Rowohlt) Adaobi Tricia Nwaubani : "Die meerblauen Schuhe meines Onkels Cash Daddy" (dtv)

: "Die meerblauen Schuhe meines Onkels Cash Daddy" (dtv) John Irving: "Gottes Werk und Teufels Beitrag" (Diogenes)

Das Rezept für afrikanisches Baobabbrot

Zutaten:

750g Fischfilet (z. B. Kabeljau)

(z. B. Kabeljau) 1 Zwiebel

2 Eier

40 g Matzemehl (gibt's manchmal im Supermarkt, sonst gehen auch Semmelbrösel)

(gibt's manchmal im Supermarkt, sonst gehen auch Semmelbrösel) 500 ml Fischbrühe

2 Möhren

Petersilie

½ TL Muskat (gemahlen)

(gemahlen) Salz und weißer Pfeffer

Zubereitung:

Die Zwiebel schälen, grob zerkleinern und dann mit den Fischfilets in Mixer pürieren. 1 1/2 TL Salz, Eier, Pfeffer und Muskat zugeben und untermixen. Dann das Matzemehl unterrühren. Falls nötig noch 50 ml Wasser dazugeben. Die Fischmasse muss locker sein und etwas kleben. Dann mindestens eine halbe Stunde kaltstellen.

Die Fischbrühe erhitzen. Die Möhren in Scheiben schneiden und rein in den Topf. Mit 2 EL Kugeln aus dem Fischteig formen und in die köchelnde Brühe gleiten lassen und darin etwa eine Stunde ziehen lassen. Achtung! Es darf nicht kochen, sonst zerfallen die Klößchen. Anschließend die Bällchen in der Brühe abkühlen lassen, sie dann in einen tiefen Teller legen, mit etwas Brühe begießen, auf jedes Klößchen eine Möhrenscheibe legen und über Nacht kaltstellen. Mit Petersilie garnieren - fertig!

Und auf dem Tisch, was stand da? Das schönste Stück gefilte Fisch, das je auf einem Teller zu sehen war. Harold Pinter, "The Birthday Party"

