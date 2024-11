Theater in MV verzeichnen steigende Zuschauerzahlen Stand: 06.11.2024 11:31 Uhr Zu den Theateraufführungen in Mecklenburg-Vorpommern kamen in der vergangenen Spielzeit gut 525.000 Besucher. Das sind rund 35.000 mehr als in der Spielzeit zuvor, aber noch nicht so viele wie vor der Corona-Pandemie.

von Axel Seitz

Nach einer NDR Umfrage kamen in der vergangenen Spielzeit insgesamt mehr als 525.000 Zuschauer in die Theater des Landes, rund 35.000 mehr als in der Spielzeit 2022/23. Die meisten Besucher verbuchte mit 138.000 Gästen das Mecklenburgische Staatstheater mit seinen Standorten in Schwerin und Parchim. Auf mehr als 115.000 Zuschauer verweist das Volkstheater in Rostock, in das Theater Vorpommern mit Bühnen in Stralsund, Greifswald und Putbus kamen rund 108.000 Gäste, und die Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz konnte rund 104.000 Besucher in ihren Spielstätten begrüßen.

Sturm verhagelt Rostocker Theaterbilanz

Vier Theater verbuchten gegenüber der Spielzeit 2022/23 Zuwächse von mehreren tausend Gästen, nur das Volkstheater Rostock nicht. Dort wird die positive Statistik dadurch getrübt, dass das "Weihnachtssingen" im Ostseestadion wegen Sturms am 21. Dezember 2023 abgesagt werden musste. Ein Theatersprecher erklärte auf Anfrage, dadurch fehlten bis zu 12.000 Besucher für die Spielzeit-Bilanz. BeimTheater Vorpommern fällt aktuell ins Gewicht, dass die Bühne in Greifswald saniert wird und somit in der Hansestadt sich nicht so viele Menschen die Inszenierungen ansehen können, wie vor der Schließung des Gebäudes.

Immer noch weniger Zuschauer als vor der Corona-Pandemie

Im Vergleich zur letzten kompletten Spielzeit vor der Corona-Pandemie 2018/19 fehlen den fünf Theatern allerdings noch knapp 85.000 Gäste, um auf ein ähnliches Niveau zu kommen. Damals besuchten knapp 610.000 Zuschauer die Theateraufführungen sowie Konzerte. Das kleinste der fünf Theater in Mecklenburg-Vorpommern ist derzeit am erfolgreichsten, wenn es darum geht, ähnlich viele Zuschauer wie vor der Corona-Pandemie für seine Inszenierungen zu begeistern. In die Vorpommersche Landesbühne kamen in der Spielzeit 2023/24 rund 60.000 Besucher, rund 3.000 weniger als in der vergangenen Spielzeit vor Beginn der Pandemie. Die folgenden politischen Entscheidungen sorgten bekanntlich auch in Mecklenburg-Vorpommern zunächst für einen kompletten Spielabbruch und später für Einschränkungen bei den Besuchern.

Mehr Theatergänger als Stadionbesucher

Wie im Bundesvergleich zählt auch Mecklenburg-Vorpommern mehr Theater- als Stadionbesucher in den oberen Spielklassen. In der vergangenen Zweitliga-Saison kamen knapp 442.000 Menschen zum FC Hansa Rostock in das Ostseestadion. Auch wenn die beiden Regionalligisten FC Hansa Rostock II sowie Greifswalder FC hinzugezählt werden, sahen mehr Menschen hierzulande Schauspiel, Oper und Musical als ein Fußballspiel.

