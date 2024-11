Zehn neue Familienstücke an den Theatern in MV Stand: 01.11.2024 14:51 Uhr Traditionell präsentieren die Theater in Mecklenburg-Vorpommern jährlich im November und Dezember Stücke vor allem für Kinder – die sogenannten Familienstücke oder Weihnachtsmärchen. In diesem Jahr eröffnet das Volkstheater Rostock den Reigen von insgesamt zehn neuen Inszenierungen.

von Axel Seitz

Auf dem Spielplan des Volkstheaters Rostock steht in diesem Jahr "Die Bremer Stadtmusikanten" in einer Inszenierung von Silke Johanna Fischer. Nach der Premiere am 3. November wird das Märchen nach den Brüder Grimm bis zum 26. Dezember insgesamt 33 Mal zu sehen sein.

Auch das Theater Vorpommern bringt zum Jahresende "Die Bremer Stadtmusikanten" auf die Bühne. Die Inszenierung von Robert Neumann hat zunächst am 23. November im Kaisersaal in der Greifswalder Stadthalle Premiere. Nach dem 5. Dezember ist das Stück dann im Theater Stralsund zu erleben. Bis zum 22. Dezember beziehungsweise bis zum 25. Dezember gibt es "Die Bremer Stadtmusikanten" abwechselnd 24 Mal in Greifswald und 17 Mal in Stralsund zu sehen.

Drei Premieren auf der Vorpommerschen Landesbühne

Die Vorpommersche Landesbühne in Anklam präsentiert zum Jahresende gleich drei Premieren. Zum Auftakt am 10. November steht "Die Prinzessin auf der Erbse" von Hans Christian Andersen auf dem Spielplan, inszeniert von Tatjana Rese. Am 30. November folgt, in Kooperation mit dem Fritz-Reuter-Ensemble Anklam, das Stück "Die gezüchtete Intelligenz". Und am 8. Dezember hat das Märchen von Wilhelm Hauff "Zwerg Nase" Premiere, hier führt Axel Poike Regie. Insgesamt sind die drei Produktionen der Vorpommerschen Landesbühne bis zum 26. Dezember 50 Mal in Anklam, Barth und Zinnowitz zu erleben.

Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin inszeniert "Neues vom Räuber Hotzenplotz"

Am Jungen Staatstheater Parchim hat am 10. November "Die Gänsehirtin am Brunnen", ebenfalls nach den Brüdern Grimm, Premiere. Für die Kulturmühle Parchim inszenierte David Stör das Stück, von dem es bis zum 26. Dezember insgesamt 39 Aufführungen gibt.

Das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin setzt nach 2022 wieder auf eine Geschichte von Otfried Preußler: "Neues vom Räuber Hotzenplotz" heißt es vom 23. November an. Nachdem Regisseur Patrick Wengenroth vor zwei Jahren "Der Räuber Hotzenplotz" auf die Bühne in Schwerin gebracht hat, lässt er nun die Fortsetzung folgen. Insgesamt steht "Neues vom Räuber Hotzenplotz" 36 Mal bis zum 23. Dezember auf dem Spielplan.

Drei neue Familienstücke in Neustrelitz

Die Theater- und Orchester GmbH präsentiert drei neue Familienstücke: In Neustrelitz "Die verzauberten Brüder" und in Neubrandenburg "Glück" sowie an beiden Orten "Bübchens Weihnachtstraum". "Glück" verspricht vom 30. November an eine "Zeitreise für alle Glückssuchenden" mit Schau- und Puppenspiel sowie Live-Musik. Die Gast-Inszenierung im Neubrandenburger Schauspielhaus wird bis zum 25. Dezember insgesamt 25 Mal gezeigt. Für das Landestheater Neustrelitz bringt Johanna Schall das Märchen von Jewgeni Schwarz "Die verzauberten Brüder" in der Übersetzung von Rainer Kirsch auf die Bühne. Das russische Märchen mit dem bekannten Hexenhaus auf Hühnerbeinen steht vom 6. bis zum 26. Dezember 14 Mal auf dem Spielplan. Das Krippenspiel "Bübchens Weihnachtstraum" von Engelbert Humperdinck wird vom 22. November bis zum 29. Dezember je dreimal in Neubrandenburg sowie in Neustrelitz aufgeführt.

Weitere Informationen Weihnachtsmärchen im Norden: Wo läuft was? Nicht mehr lange und einige Theater starten wieder mit ihren traditionellen Aufführungen bekannter und weniger bekannter Weihnachtsmärchen. mehr

Da für alle Inszenierungen oft Kindergartengruppen und Schulklassen schon Eintrittskarten gebucht haben, sind zahlreiche Vorstellungen bereits ausgebucht. Allerdings gibt es, oft auch an den Wochenenden, noch Karten für alle Familienstücke an den Theatern in Mecklenburg-Vorpommern.

Übersicht der Familienstücke an den Theatern in MV:

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.11.2024 | 11:00 Uhr