Stand: 06.05.2025 07:22 Uhr The Kooks veröffentlichen siebtes Studioalbum: "Never/Know"

The Kooks sind zurück: Am 9. Mai erscheint "Never/Know" bei Virgin Records. Es ist das siebte Album der Britpop-Ikonen. "Wir haben diese super positive, sonnige, leicht psychedelische Platte zu einer Zeit gemacht, in der sich jeder ziemlich schlecht fühlt und es eine Menge schlechter Nachrichten in der Welt gibt", sagt Frontmann Luke Pritchard gegenüber dpa. Pritchard hat das Album nicht nur geschrieben, sondern bis auf einen Song auch produziert. Es enthält 13 Stücke Britischen Indie-Rock mit Pop-, Funk- und Soul-Elementen. | Sendebezug: 06.05.2025 07:20 | NDR Kultur