Scorsese macht Doku über Herzensprojekt von Papst Franziskus

Hollywood-Regisseur Martin Scorsese will ein Herzensprojekt des verstorbenen Papstes Franziskus mit einem Dokumentarfilm würdigen. In der geplanten Doku "Aldeas–A New Story" werden bisher unveröffentlichte Gespräche des Papstes mit dem Regisseur gezeigt, wie aus einer Mitteilung von Scorseses Produktionsfirma Sikelia Productions hervorgeht. Kernstück würden Kurzfilme, die in Gemeinden in aller Welt entstehen. Vor seinem Tod habe Franziskus das Vorhaben als "äußerst poetisches und sehr konstruktives Projekt" beschrieben, denn es gehe an die Wurzeln dessen, "was menschliches Leben ist".