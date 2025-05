Stand: 05.05.2025 12:02 Uhr Philippe Sands erhält den Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis 2025

Der Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis geht in diesem Jahr an den britisch-französischen Juristen und Schriftsteller Philippe Sands. Trotz der schöpferischen Qualität von Sands sei es bei der Wahl nicht nur um die Person und sein Werk, sondern um ein wichtiges Thema gegangen, so die Jury. "Er ist ein Mensch mit enormem Sachverstand und Originalität und steht für das Internationale Völkerrecht und damit auch für das Schicksal der europäischen Nachkriegsgeschichte". Sands ist nicht nur Professor für Recht am University College London und Gastprofessor für Recht in Harvard, sondern auch als Anwalt vor dem Internationalen Gerichtshof und anderen internationalen Gerichten tätig und fungiert als internationaler Schiedsmann.

