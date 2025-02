NDR vergibt 800.000 Euro an Kulturprojekte in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 21.02.2025 06:14 Uhr Die NDR Kulturförderung setzt sich für Vielfalt im Land ein und fördert neben den großen Festivals, wie den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, auch kleinere Projekte, wie zum Beispiel den Männerchor Penzlin.

von Pia Rademann

Mit mehr als 800.000 Euro fördert der Norddeutsche Rundfunk in diesem Jahr kulturelle Projekte in Mecklenburg-Vorpommern. Davon profitiert unter anderem der Konzertverein Schwerin. Vor wenigen Tagen begeisterte in diesem Rahmen der 25 Jahre alte georgische Pianist Georgi Gigashvili das Publikum im Goldenen Saal Schwerin. "Das ist ein beeindruckender, junger Pianist. Also, wie man in dem Alter so spielen kann, das ist mir wirklich ein Rätsel. Und den Ravel hat er voll auswendig gespielt, also wir sind sehr beeindruckt", so eine Zuschauerin.

Faire Preise - nur mit Förderung

Seit 2018 unterstützt der NDR den Konzertverein Schwerin. Für Karsten Flatt als Veranstalter sind die Gelder unentbehrlich. Nur mithilfe diverser Förderungen könne er weiterhin bezahlbare Tickets anbieten und gleichzeitig ein vielseitiges Programm ermöglichen. Inzwischen kommen die Besucher der Kammermusikkonzerte nicht nur aus der Region, sondern auch aus Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein.

Diese Projekte profitieren von der Kuluturförderung

Von der Kulturförderung des Norddeutschen Rundfunks profitieren Chöre und Bands, Orchester und Festivals, quer durchs ganze Land. Unter anderem der Schönberger Musiksommer, die Bachtage Rostock, das Usedomer Musikfestival, die Schlossgartenfestspiele Neustrelitz, das inklusive Theaterensemble "Die Eckigen" in Stralsund, der Männerchor Penzlin und die Burgfestspiele in Plau.

Videos 3 Min Revue "Hotel Las Ananas" bei Burgfestspielen in Plau am See In dem Musiktheaterstück wollen Mitarbeiter ihr geliebtes Hotel retten. 15 Vorstellungen sind geplant. 3 Min

Kultur verbindet

Kulturelle Vielfalt ist wichtig und auch der Gedanke, Generationen und verschiedene Musik-Stile zusammen zu bringen. In Bröllin bei Pasewalk hoffen die Veranstalter des Detect Classic Festivals im August wieder auf mehr als 1.500 Besucher, wenn Klassik auf Elektro trifft, wenn junge und ältere Menschen zusammenkommen. Ebenfalls im Sommer holen die Organisatoren des Roxsa-Festivals Bad Sülze verschiedene Bands ins Land. Veranstalterin Roxsana ist sehr froh über die erneute Förderung. Ein kleines Festival im ländlichen Raum, wäre ohne öffentliche Gelder in diesem Rahmen kaum möglich. Am zweiten Juliwochenende erwartet die Besucher dann wieder jede Menge Musik. Jazz, Pop, Hip-Hop und Rock, dazu Artistik und Magie - stehen auf dem Programm der Salzstadt.

Fachgremium des NDR wählt Projekte aus

Landesweit sind es 56 Projekte, die der NDR mit seiner Kulturförderung unterstützt. Ein Fachgremium schaut sich an, welche Idee hinter den Vorhaben steckt und wie die Gesamtfinanzierung aussieht. So ist die Entscheidung auch in diesem Jahr wieder zugunsten kleiner und großer Nachwuchs-Initiativen ausgefallen, die Kinder und Jugendliche für Musik begeistern sollen. Das sind zum Beispiel die Probencamps und Konzerte der Jugend-Bigband, des Landesjugendorchesters und des Landesjugendchores.

Filmförderung für Dokumentation über Schweriner Schulklasse

Die NDR Filmförderung unterstützt unter anderem das Filmkunstfest in Schwerin und ermöglicht Dokumentationen aus und über Mecklenburg-Vorpommern. So entsteht 2025 unter anderem ein Film, der sich mit der Tragödie einer Schweriner Schulklasse beschäftigt. Überlebende des Flugzeugabsturzes im Jahr 1986 kommen darin zu Wort.

Weitere Informationen Schwerin: Gedenken an abgestürzte Schülerinnen und Schüler Eine Aeroflot-Maschine war am 12. Dezember vor 35 Jahren beim Landeanflug auf Berlin verunglückt. Bei der Katastrophe starben 72 Menschen, darunter 23 aus Schwerin. mehr

Kultur sichtbar machen

Seit mehr als 30 Jahren unterstützt der Norddeutsche Rundfunk das kulturelle Leben in MV, so Joachim Böskens, Direktor des Landesfunkhauses Schwerin. Entsprechend der Gesetzeslage kommt das Geld aus dem Rundfunkbeitrag: "Wir reden über eine Summe von 800.000 Euro. Das heißt, wir können wirklich viel tun für Kultur. Und Kultur ist in unseren heutigen Zeiten einfach so unendlich wichtig. Als integrativer Bestandteil, aber auch für Sichtbarmachung unseres Landes, überregional“, erklärt Joachim Böskens. Er freut sich darauf, große sowie kleine Projekte zu stärken und auch den musikalischen Nachwuchs weiterhin zu fördern und verspricht außerdem viele mitreißende Filmprojekte und eine starke Präsenz des Landes im NDR Fernsehen – ermöglicht durch die Kulturförderung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.02.2025 | 07:00 Uhr