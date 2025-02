Stand: 20.02.2025 17:28 Uhr Vorverkauf für das Festival Nordischer Klang hat begonnen

Zum 34. Festival "Nordischer Klang" wird Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) erneut das Zentrum für nordeuropäische Kultur aus Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Island und Estland. Am Donnerstag hat der Vorverkauf für die Konzerte begonnen, teilten die Organisatoren mit. Die Tickets für das Festival vom zweiten bis zum elften Mai können vor Ort in der Greifswald-Information am Markt und online über das Portal mvticket.de sowie an der Theaterkasse erworben werden. Im Mittelpunkt des diesjährigen Festivals steht Island. "Es kommen wieder richtig starke Stimmen nach Greifswald!", sagt der künstlerische Leiter des Festivals, Dr. Frithjof Strauß. Unter anderem wird die isländische Sängerin Stína Águstdóttir erwartet, die eine Mischung aus Soul und Pop präsentiert. Gleich zu Beginn des Festivals spielt die dänische Jazzsängerin Sinne Eeg mit der Monday Night Big Band.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 20.02.2025 | 18:30 Uhr