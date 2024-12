Stand: 02.12.2024 14:50 Uhr Lübeck: Shilpa Gupta erhält Possehl-Preis für Internationale Kunst 2025

Die indische Künstlerin Shilpa Gupta erhält den Possehl-Preis für Internationale Kunst 2025. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro und einer Einzelausstellung in Lübeck dotiert, wie die Possehl-Stiftung mitteilte. Preisverleihung und Vernissage finden am 27. September 2025 in der Kunsthalle St. Annen in Lübeck statt. Für die in Mumbai lebende Künstlerin ist es die erste museale Einzelausstellung in Deutschland. Gupta ist nach Doris Salcedo und Matt Mullican die dritte Trägerin des Possehl-Preises für Internationale Kunst. | Sendebezug: 02.12.2024 15:20 | NDR Kultur