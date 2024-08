Stand: 03.08.2024 10:15 Uhr Ludwigslust: "Kleines Fest im großen Park" mit 70 Künstlern

Akrobaten, Pantomimen, Clowns, Musiker und Puppenspieler sind am ersten Augustwochenende wieder zu Gast in Ludwigslust. Im Schlosspark startet am Sonnabend das "Kleine Fest im großen Park". Auf 25 Bühnen treten insgesamt 70 Künstler und Ensembles aus aller Welt auf. Das Publikum kann dabei von Bühne zu Bühne spazieren und sich zwischendurch mit Speisen und Getränken stärken. Jedes Jahr kommen rund 18.000 Gäste zu dem Kleinkunstfest im Schlosspark. Die zweitägige Veranstaltung ist Teil der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Eigenen Angaben zufolge ist es jährlich die besucherstärkste Veranstaltung. An beiden Tagen, Sonnabend und Sonntag, ist unter Vorbehalt für abends ein Feuerwerk angekündigt.

